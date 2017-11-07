Жители России потратили более 720 млрд рублей на внедорожники

Москва, , 09:43 — REGNUM Жители России за первые девять месяцев 2017 года потратили 720,4 млрд рублей на покупку внедорожников. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

На первом месте по объему затрат стоит Toyota RAV4 — порядка 39 млрд рублей за 24 170 автомобилей. Далее идет Hyundai Creta — 37 млрд рублей за 36 033 автомобилей. На третьем месте Volkswagen Tiguan — 29,2 млрд рублей за 18 083 автомобиля.

В список лидеров по продажам также попали Toyota Land Cruiser (26,5 млрд рублей за 8 193 авто), KIA Sportage (26,2 млрд рублей за 17 554 авто), Renault Duster (24,3 млрд рублей за 29 129 авто), Lexus LX (22,5 млрд рублей за 3 612 авто) и Renault Kaptur (22,5 млрд рублей за 21 947 авто).

Ранее сообщалось, что объем рынка люксовых автомобилей в России увеличился на 11%. При этом 40% рынка пришлось на Mercedes-Benz Maybach S-Class — было продано 463 автомобиля.

На втором месте оказался Maserati, его приобрели 310 жителей России. Следующий по популярности — Bentley, продано 159 автомобилей.

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