Зимняя навигация по Москве-реке стартует 9 ноября

Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве с 9 ноября начинается зимняя навигация. По Москве-реке начнут курсировать теплоходы ледового класса с усиленным корпусом, сообщается на портале мэра столицы.

Зимой прогулочные теплоходы с усиленным корпусом будут отправляться от двух городских причалов — «Гостиница «Украина» на набережной Тараса Шевченко и «Парк Горького».

Пассажиры туристических теплоходов во время экскурсии увидят стадион «Лужники», парк «Воробьевы горы», памятник Петру I, собор Василия Блаженного, высотку на Котельнической набережной, Кремль и природно-ландшафтный парк «Зарядье».

Продолжительность речной экскурсии составит 2,5 часа. О достопримечательностях Москвы расскажут аудиогиды на шести языках: русском, английском, французском, немецком, итальянском и китайском.

В мэрии уточнили, что теплоходы ледового класса с усиленным корпусом способны плыть по реке, покрытой льдом толщиной до 20 сантиметров. Если толщина льда превышает 20 сантиметров, теплоходы будут сопровождать ледоколы.

10 таких экскурсионных пассажирских теплоходов будут курсировать по Москве-реке с ноября по апрель.

«Прогнозируется, что по итогам 2017 года Москву посетит порядка 21 миллиона туристов. Круглогодичная навигация на Москве-реке — еще одна возможность для горожан и туристов увидеть главные достопримечательности города под другим углом в любое время года», — пояснил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

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Как сообщало ИА REGNUM, весенняя навигация на Москве-реке в 2017 году началась 25 марта. Теплоходу курсировали ежедневно от причала «Москва-Сити» до парка Горького.

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