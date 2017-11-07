Орешкин выбрал 15 кандидатов на работу в МЭР через Facebook

Москва, , 08:10 — REGNUM Министр экономического развития России Максим Орешкин выбрал 15 резюме потенциальных кандидатов для работы в министерстве, несколько человек будут приглашены на работу по результатам личного собеседования, сообщил 7 ноября сам Орешкин на своей странице в Facebook.

«Я отобрал 15 резюме для проведения личных собеседований и планирую по их итогам пригласить на работу несколько человек для работы в нашей команде в министерстве», — написал министр.

Он объяснил, что задержка с выбором была связана с большим количеством присланных резюме — их оказалось более четырех тысяч, и озвучил дальнейшие шаги. Собеседования с кандидатами состоятся после саммита АТЭС, а затем Орешкин представит команду новичков в Facebook.

Кроме того, в министерстве планируют объявить конкурс на 25 вакансий — соответствующую ссылку для участия получат примерно 500 соискателей, отобранных из общего объема резюме. Орешкин пообещал провести личные встречи с победителями конкурса.

Напомним, глава Минэкономразвития предложил в начале октября присылать ему в Facebook резюме на работу в команде министерства. По его словам, необходимость обновления команды связана с нехваткой высококвалифицированных и профессиональных кадров, что является общей проблемой для бизнеса и госструктур.

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