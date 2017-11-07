Один из самых малопьющих регионов ужесточает правила продажи пива

Волгоград, , 07:56 — REGNUM В Волгоградской области продаже алкоголя ставят дополнительные барьеры. Так, законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции …» уже рассмотрен и одобрен депутатами местного парламента в первом чтении, предаёт ИА REGNUM 7 ноября.

Документ вводит запрет на торговлю алкоголем, прежде всего пивом, в торговых точках, расположенных на придомовой территории. Также это относится и к тем питейным заведениям, которые находятся в многоквартирных домах, если вход в них для покупателей расположен со стороны подъездов или в сквозных проездах внутри дома.

Как пояснил председатель думского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Руслан Шарифов, при подготовке законопроекта были учтены пожелания жителей регионов, которые всё чаще выступают за ограничение торговли алкоголем вблизи общественных территорий, культурных объектов, зон отдыха.

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Что касается предпринимателей, то законопроект не призван усложнить работу для добросовестных продавцов: дополнительных издержек в результате принятия этого закона бизнес-сообщество не понесёт, уверены народные избранники.

«Он не затрагивает торговые предприятия, имеющие лицензии на данный вид деятельности. Для них предусмотрен переходный период. До окончания действия лицензии установленные ограничения к ним применяться не будут», — сообщил депутат.

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Парламентарии сошлись во мнении, что новый закон станет хорошим подспорьем в работе по наведению порядка в сфере торговли алкогольной продукцией.

«Если крупные магазины, как правило, оборудованы видеокамерами, то в мелких торговых точках такого нет, чем порой и пользуются нерадивые продавцы, продавая спиртное и табак подросткам. Конечно, это не может не вызывать тревогу», — отметила председатель думского комитета по охране здоровья Наталья Семенова.

Добавим, что законопроектом также предусмотрено и ограничение розничной продажи алкогольной продукции в дни проведения праздничных мероприятий. Так, речь идёт о 25 января — Дне российского студенчества, 1 июня — Международном дне защиты детей; 27 июня — Дне молодёжи и 1 сентября — Дне знаний.

Отметим, что Волгоградская область в 2017 году вошла в десятку регионов, где жители меньше всего потребляют алкоголь. Субъект РФ оказался на девятом месте в списке, обогнав Краснодарский край. Согласно данным Волгоградстата, за 2016 год потребление крепкого алкоголя в Волгоградской области снизилось в 1,5 раза — с 1793 до 1137 млн декалитров.

Как сообщало ИА REGNUM, зачастую с шумным и неприятным соседством с барами и пивными жителям близлежащих многоквартирным домов приходится бороться самим. Такова история жителей дома по улице Энгельса, 10 в городе Волжском. Почти год горожане добивались закрытия «Пивного улова». В итоге местные власти отказали местной предпринимательнице в предоставлении разрешения на использование нежилого помещения под питейное заведение. С таким положением дел бизнес-леди не согласилась и пыталась оспорить решение в суде. Суд первой инстанции ей выиграть удалось, а вот второе заседание было проиграно.

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