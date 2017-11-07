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Показ фильма с участием Спейси отменили на фестивале в Калифорнии

Общество

Ранее актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

Вашингтон, 7 ноября 2017, 07:55 — REGNUM  Кинокомпания Sony Pictures решила не показывать фильм «Все деньги мира» с участием актера Кевина Спейси на фестивале AFI Fest, который пройдет с 9 по 16 ноября в Калифорнии. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на заявление компании.

Картина «Все деньги мира» достойна быть представленной на AFI Fest, но будет неуместным демонстрировать ее из-за обвинений Спейси в домогательствах, отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, ему на тот момент было 14 лет, и он вместе со Спейси играл в одном из бродвейских мюзиклов.

После этого заявления Спейси признался, что ничего не помнит, однако очень сожалеет о случившемся. Актер добавил, что эта история подтолкнула его признаться в своей нетрадиционной ориентации.

Позже к обвинениям присоединились мексиканский актер Роберто Кавазос, режиссер Тони Монтана, а также еще 8 коллег Спейси по телесериалу «Карточный домик».

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