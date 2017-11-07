30% граждан РФ не знают, с каким событием связана дата 7 ноября

Москва, , 07:53 — REGNUM 59% жителей России знают, с каким событием связана дата 7 ноября. 30% затруднились ответить. 11% ответили неверно. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

В каком году произошла Великая октябрьская революция, правильно ответили 70% респондентов (среди молодых — 40%) — на 10 п.п. меньше, чем 10 лет назад.

Считают, что революция принесла России больше пользы, чем вреда 27% граждан РФ, и пользу, и вред в равной степени — 21%, только пользу — 6%, больше вреда — 17%.

Её главные положительные итоги — «ликвидация безграмотности», «люди получили бесплатное образование, медицину, жилье», «равноправие: нет богатых, нет бедных», «кто был никем, тот стал всем. Рабочие и крестьяне получили права».

Те кто, заявили, что революция нанесла только или преимущественно вред, объяснили это тем, что «начались репрессии», «лагеря, расстрелы», «уничтожение интеллигенции», «тяжелая жизнь, разруха, дефицит, низкий уровень благосостояния людей».

Между тем, 50% опрошенных интересуются различными публикациями, передачами, телепрограммами, связанными с годовщиной Октябрьской революции и с теми событиями.

49% граждан РФ уверены, что события октября 1917 года до сих пор сохраняют актуальность, 41% говорят, что это дело прошлое.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 15 октября 2017 года в 53 субъекта РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.