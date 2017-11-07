Глава МВД РФ сообщил, откуда звонят телефонные террористы

Москва, 7 ноября 2017, 07:37 — REGNUM Телефонные террористы, которые сообщают об угрозах взрывов на различных объектах в Российской Федерации, звонят из-за рубежа с помощью интернет-телефонии, компьютерных программ — спам-ботов. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в интервью газете «Известия».
"Сотрудниками МВД и ФСБ установлено, — говорит Колокольцев, — подавляющее большинство подобных звонков производится из-за рубежа посредством интернет-телефонии, компьютерных программ — спам-ботов».
При этом министр внутренних дел РФ не уточнил, из каких конкретно государств приходят ложные сообщения.
По его словам, подобные действия направлены на то, чтобы нарушить работу учреждений, «посеять в обществе страх и чувство незащищенности».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 сентября в РФ отмечена волна телефонного терроризма, которая продолжается до сих пор. В общей сложности из-за ложных сообщений были эвакуированы более 2 тыс. зданий в 180 городах России.
Читайте также: Большой театр в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва