Глава МВД РФ сообщил, откуда звонят телефонные террористы

Москва, , 07:37 — REGNUM Телефонные террористы, которые сообщают об угрозах взрывов на различных объектах в Российской Федерации, звонят из-за рубежа с помощью интернет-телефонии, компьютерных программ — спам-ботов. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в интервью газете «Известия».

"Сотрудниками МВД и ФСБ установлено, — говорит Колокольцев, — подавляющее большинство подобных звонков производится из-за рубежа посредством интернет-телефонии, компьютерных программ — спам-ботов».

При этом министр внутренних дел РФ не уточнил, из каких конкретно государств приходят ложные сообщения.

По его словам, подобные действия направлены на то, чтобы нарушить работу учреждений, «посеять в обществе страх и чувство незащищенности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 сентября в РФ отмечена волна телефонного терроризма, которая продолжается до сих пор. В общей сложности из-за ложных сообщений были эвакуированы более 2 тыс. зданий в 180 городах России.

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