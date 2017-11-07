Оренбуржье за неделю: опасения авиаторов, гибель школьницы, суды с мэрией

Оренбург, , 08:11 — REGNUM В Оренбургской области большой резонанс получило дорожно-транспортное происшествие, когда пьяный водитель сбил на автомобиле 14-летнюю девочку. Обсуждаемым стало и ещё одно ДТП, где также пьяный водитель сбил группу пешеходов, один из них скончался. Последовала реакция и на приговоры болельщикам самарского футбольного клуба «Крылья Советов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Смертельные ДТП

В Новоорском районе в посёлке Энергетик пьяный местный житель сбил группу пешеходов, которые двигались по обочине в попутном направлении, и скрылся с места происшествия. В результате ДТП 16-летний пешеход от полученных травм скончался на месте. Ещё два пешехода госпитализированы. В настоящее время виновник ДТП задержан.

В селе Подколки Бузулукского района днём 1 ноября пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала дорогу. От полученных травм школьница скончалась. Следователями МО МВД России «Бузулукский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сроки для футбольных болельщиков

В Оренбурге всем трём фигурантам уголовных дел, возбуждённых в отношении самарских футбольных фанатов за оказание сопротивления правоохранителям, вынесены приговоры. 2 ноября вынесен последний приговор. Двое молодых людей приговорены к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, один — к году общего режима. По данным суда, болельщики признали свою вину, приговоры не вступили в законную силу.

Специалист по работе с болельщиками «Крыльев Советов» Вячеслав Зимнюков отметил, что очень печально в преддверии чемпионата мира видеть такие дела. Также он прокомментировал ситуацию с уголовным делом по факту драки на стадионе в Ростошах в отношении сотрудников правоохранительных органов, в котором недавно отказались признать потерпевшим одного из фанатов:

«Вот она, медаль двух сторон: в отношении пострадавшего полицейского люди сидят, а по пострадавшим болельщикам не признают виновными», сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Напомним, что по делу, возбуждённому по факту превышения полномочий правоохранительными органами, пока нет ни одного потерпевшего.

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Международный форум

В Оренбурге 2−3 ноября проходил седьмой международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии». Мероприятие собрало более 3,5 тыс. участников из России и других стран. Форум будет проводиться при поддержке Евразийской экономической комиссии. Он закрепил за собой статус эффективной международной площадки для дискуссий по вопросам социально-экономического развития. В частности, в 2017 году обсуждался широкий спектр тем: развитие цифровой экономики, международная кооперация, глобальные экологические вызовы, социальные инвестиции, туризм, женское предпринимательство, формирование необходимых кадров для экономики, комфортная городская среда, развитие молодёжного парламентаризма и другие.

Приветствие участникам форума направил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В обращении, текст которого приводится на портале правительства Оренбургской области, говорится:

«Полезный вклад в упрочение атмосферы доверия и взаимопонимания между народами континента призван внести и ваш форум. В МИД России высоко ценят конструктивное взаимодействие с администрацией Оренбургской области по расширению ее международных и внешнеэкономических связей. Готовы к наращиванию сотрудничества в русле единого внешнеполитического курса страны».

Вывод из условий двойного подчинения

1 ноября начался формальный процесс перевода сотрудников Оренбургского филиала АК «Россия» в головную компанию. В первый день работники подписали 140 заявлений о переводе, что составляет более 25% от общей численности планируемого к переводу персонала.

Как заявили в пресс-службе областного правительства, все сотрудники продолжат работать в авиакомпании «Россия» в Оренбурге. Налоговые отчисления на доходы физических лиц, взимаемые с каждого работающего, в полном объеме будут перечисляться в бюджет Оренбургской области. Как и ранее, в региональный бюджет будут перечисляться транспортный налог и налог на имущество оренбургского подразделения.

Напомним, что ранее авиаторы и бортпроводники опасались, что с реформированием, в рамках которого отменят территориальную принадлежность, они потеряют работу.

Перевод сотрудников объясняется рекомендациями Росавиации и Ространснадзора по исключению одновременного двойного подчинения членов экипажей воздушных судов руководителю филиала и руководству профильного подразделения в головном офисе авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербурге.

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Беспрецедентное возмещение ущерба

В бюджет России возмещён ущерб, нанесённый директором оренбургской кампании и названный следственными органами беспрецедентным. В рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении приняты меры к возмещению ущерба в размере свыше 259 млн рублей.

По данным следствия, несколько лет компания уклонялась от уплаты налогов, в базу заносились ложные сведения. В результате ущерб бюджету составил свыше 182,5 млн рублей. Именно на эту сумму казна недополучила налога на добавленную стоимость. До направления уголовного дела в суд задолженность в полном объёме погашена. С учётом штрафа и пени её размер составил 259,4 млн рублей.

Скандальная ликвидация аварийного жилья

В Оренбурге заявили о своевременном завершении программы по переселению граждан из жилья, которое признано аварийным до 2012 года. Планировалось расселить 2178 аварийных жилых помещений, расположенных в 343 многоквартирных домах. Однако не всех жителей удалось переселить, около 1 тысячи исков о принудительном выселении поступило в суды. Большинство заявлений рассмотрено в пользу администрации.

Между тем одна из жительниц утверждает, что ей предлагали несколько вариантов адресов для переезда, и на все она давала согласие, однако чиновники постоянно меняли свои предложения по переезду, в итоге последовал иск в суд о принудительном выселении.

Переселено 1936 граждан из 990 аварийных жилых помещений. По переселению остальных решения выносит суд. Стоит отметить, что большинство рассмотренных исков (из 900 решение вынесено примерно по 500 заявлениям) — в пользу мэрии.

Глава Оренбурга Евгений Арапов пояснил, что много сложностей в ходе реализации программы произошло из-за смены трёх начальников управления жилищной политики города. Стоит отметить, что возведение домов для переселенцев в областном центре имело скандальный оттенок. Ряд домов, по данным силовиков, был принят с нарушениями, а деньги из бюджета за выполненные не в полном объёме работы застройщикам были перечислены. Возбудили уголовные дела, в которых фигурировали экс-глава управления жилищной политики города и победители аукционов, с которыми заключили контракты на строительство жилья.

Но и в этом случае градоначальник нашёл объяснение: на первом этапе были сложности в плане выбора подрядчика. Крупные строительные организации не участвовали в конкурсах. Многих не устраивала стоимость одного квадратного метра, заложенная в проекте, — 28 тысяч за метр квадратный вместе с отделкой, она была меньше рыночной. На конкурсах побеждали компании, которые не имели опыта работы в строительной сфере.

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Памятник Герою

В Оренбурге в День народного единства состоялось торжественное открытие памятника Герою России Александру Прохоренко. Монумент установлен на улице, названной также в честь Прохоренко. Стоит отметить, что 4 ноября в Оренбурге было холодно и промозгло. Шёл то снег, то дождь. Однако, несмотря на ненастье, к монументу пришло много народа, и не с пустыми руками. Оренбуржцы почтили память героя-земляка и возложили живые цветы к подножию памятника.

Специально на церемонию открытия монумента в Оренбург прибыли полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации полковник Михаил Барышев.

Напомним, что Александр Прохоренко родился 22 июня 1990 года в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области. С января 2016 года принимал участие в российской военной операции в Сирии, выполнял задачу по наведению авиаударов на важнейшие объекты террористической организации, выдавая точные координаты расположения боевиков. 17 марта 2016 года Александр Прохоренко попал в окружение боевиков и вызвал огонь на себя, тем самым уничтожив противника и отдав свою жизнь ради мира. Указом президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года старший лейтенант Прохоренко за мужество и героизм награждён Золотой Звездой «Герой России» посмертно.

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