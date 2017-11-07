Неделя в Прикамье: угроза обрушения, 12 млн рублей на балет, гибель семьи

Пермь, , 08:05 — REGNUM В Пермском крае в течение недели (с 30 октября по 6 ноября) резонанс получили такие происшествия как гибель семьи из четырёх человек на пожаре, эвакуация жителей новостроек в Лысьве из-за угрозы обрушения. Кроме того, значимыми событиями стали объявленная министерством культуры РФ господдержка Пермского театра оперы и балета, который получит 12 млн рублей, празднование Дня единства, на котором собралось более 10 тыс. пермяков, ситуация в посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского муниципального района с закрытием круглосуточного стационара, проект реновации Перми и раскол в рядах пермских коммунистов.

Угроза обрушения

В городе Лысьве 2 ноября представители МЧС заявили жителям новостройки по Орджоникидзе, 17, чтобы они готовились к переезду, передает портал «Новости Перми». По словам одной из жительниц, в 2015 году в квартирах на первом этаже были трещины, а в мае 2016 года они распространились по дому.

По данным портала lysva.ru, 2 ноября в Перми прошло заседание краевой межведомственной комиссии по вопросу состояния домов в Лысьве по ул. Орджоникидзе, 17, а также ул. Мира, 53 и 55. По итогам заседания данные дома признаны аварийными и подлежащими реконструкции. Администрации города Лысьвы рекомендовано принять меры по отселению граждан данных многоквартирных домов в пункты временного размещения. В качестве ПВР определены дома отдыха «Сокол» и «Зорька». Решены вопросы обеспечения жильцов питанием, перевозки людей и имущества, обеспечения проезда в город.

Стоит отметить, что дома построены в 2014 году и предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Из-за того, что дома построены с дефектами, пребыванием в них становится опасным. Нарушения при строительстве зданий стало основанием для возбуждения уголовного дела, по которому проходит экс-глава города и застройщик.

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Авторская версия балета «Щелкунчик»

Пермский театр оперы и балета стал обладателем гранта от федерального министерства культуры. Коллектив получит господдержку в размере 12 млн рублей. Постановка выйдет в авторской версии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко. Действие на сцене будет развиваться в Петербурге 1892 года. Премьера должна состояться накануне 2018 Нового года.

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День народного единства

В Перми в праздничных мероприятиях в честь 4 ноября в честь Дня народного единства приняли участие свыше 10 тысяч человек. Поздравления прозвучали из уст чиновников, известных политиков и общественников. Затем пермякам представили концертную программу «Россия объединяет» с участием творческих этнических и фольклорных коллективов города и края. Особый колорит концерту придало выступление гостей праздника — участников ансамбля «Шондибан» из города Кудымкар, которые выступили на русском и коми-пермяцком языках с использованием особых этнических инструментов.

Главным гостем фестиваля национальных культур в Перми стал знаменитый музыкальный ансамбль из села Бураново (Удмуртия), который в 2012 году представлял Россию на «Евровидении» в Баку. Кроме того, в Театральном сквере состоялся традиционный фестиваль национальных культур города. Представители разных культурных сообществ показали национальные костюмы, рассказали о традициях своих культур. Традиционно прошла дегустация национальных блюд.

Напомним, День народного единства в России отмечается с 2005 года. Праздник в этот день был учрежден еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича, согласно которому церковный праздник Казанской иконы Божией Матери приобретает статус государственного. Однако с приходом советской власти традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. Только 12 лет назад праздник вернули как символ способности народов России сплотиться.

Коммунистический раскол

Пермское отделение КПРФ накануне 100-летия со дня Октябрьской революции оказалась в центре внимания. Первый секретарь Пермского краевого отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания Прикамья Владимир Корсун написал в ЦК КПРФ официальное заявление о сложении полномочий секретаря. Однако старшие товарищи по политическому цену не завизировали этот рапорт. Появились разговоры о том, что в отставку Корсуна отправят после 7 ноября, чтобы не омрачать праздничное мероприятие.

Бюро Пермского крайкома КПРФ направило лично председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову письмо, где заявило о неэтичном стиле работы федеральной комиссии, которая была в Прикамье с проверкой, а также о том, что вопрос о замене первого секретаря крайкома должна решить предстоящая отчетно-выборная конференция в 2018 году.

Между тем, местные эксперты предрекают смену лидера пермских коммунистов. В качестве причин названы внутрипартийный конфликт, а также неудовлетворительных результаты партии на выборах. Кроме того, партия взяла курс на омоложение руководящего состава в регионах. Напомним, что Корсун на посту первого секретаря обкома КПРФ находится более 11 лет.

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Закрытие сельского круглосуточного стационара

К главному федеральному инспектору в Пермском крае Игорю Цветкову 1 ноября за помощью обратились жители поселка Верхнечусовские Городки Чусовского муниципального района. Они обеспокоены закрытием в местном лечебном учреждении круглосуточного стационара на пять коек. Сельчане бояться, что поселковую больницу впоследствии вообще закроют, что негативным образом скажется на получении жителями медуслуг, поскольку посёлок расположен в 50 км от Чусового.

В минздраве края подчеркнули, что вопрос о закрытии амбулатории не стоит. В Верхнегородковском подразделении ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница им. В.Г. Любимова» по-прежнему будут принимать пациентов в поликлинике, действует дневной стационар на 10 коек, в территории работают шесть ФАПов. Также проработан алгоритм взаимодействия кабинета неотложной помощи Верхнегородковского подразделения и бригады скорой медицинской помощи ГБУЗ ПК «Станция скорой медицинской помощи г. Чусовой».

Вместе с тем Цветков в ноябре намерен лично посетить Верхнечусовские городки, чтобы разобраться в ситуации, поскольку доступность и своевременность оказания медицинской помощи населению является приоритетной задачей, обозначенной в майских Указах президента Российской Федерации.

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Реновация: здания завода и скоростной трамвай

В рамках реализации проекта реновации Перми краевые власти выкупят заводскую площадку «Ремпутьмаша», но уничтожать здания предприятия не намерены. Глава города Дмитрий Самойлов заявил, что «эти замечательные здания, промышленной архитектуры конца 19−20 века, никто не собирается с ними что-то делать, тем более уничтожать», сообщает «Эхо Москвы в Перми».

«Наоборот, их собираются раскрывать. Проектом предусмотрено максимальное использование и раскрытие особенностей промышленной архитектуры того времени, потому что это абсолютно в стилистике города», — отметил градоначальник.

О масштабных планах по реновации набережной было объявлено в сентябре 2017 года. Проект одобрен на высшем уровне. Слова поддержки прозвучали от президента РФ, Заксобрания, гордумы. Предприятию «Рекмпутьмаш» власти предложили в качестве варианта для переезда — индустриальную зону от Камской ГЭС до «Мотовилихинских заводов». На этой территории много неиспользуемых площадей.

К 2013 году в рамках того же проекта реновации Перми в краевой столице могут появиться скоростные трамваи. Среди преимуществ скоростного трамвая называют его безопасность и меньшую травмоопасность для пассажиров. Однако появление этого вида транспорта возможно при условии, что краевые власти совместно с РЖД примут решение о строительстве объездной железной дороги вокруг Перми.

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Пожар унёс четыре жизни

В пожаре в Пермском крае погибла семья с двумя детьми. В ночь с 3 на 4 ноября горел жилой дом по улице Чернышевского. Площадь возгорания составила 56 квадратных метров. В сгоревшем доме были обнаружены тела четырёх человек: 41-летнего мужчины, 39-летней женщины, их 11-летнего сына и восьмилетней дочери. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти четырех человек на пожаре в Пермском крае по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».