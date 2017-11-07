Медуниверситет в Казани построит общежитие на 400 мест

Казань, , 06:43 — REGNUM Подрядчика, который возведёт в Казани общежитие для нужд Казанского государственного медицинского университета, определят 27 ноября. Соответствующий аукцион объявлен университетом 3 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участок площадью 11 788 кв. м. под 16-этажное общежитие определили на улице Фатыха Амирхана, 16. По данным публичной кадастровой карты, его кадастровая стоимость составляет 92 406 721,4 рубля. Целевое назначение — под завершение строительства учебно-лабораторного корпуса фармацевтического факультета. Решение о выделении земли было принято исполкомом Казани ещё в сентябре 2017 года.

Согласно техдокументации, здание общежития будет рассчитано на 400 мест. Начальная цена контракта — 274 900 770 рублей. Средства на строительство будут получены университетом от платной деятельности, бюджетного финансирования не предполагается.

Завершить работы победитель аукциона должен будет до 31 декабря 2019 года.

Отметим, университет по итогам 2017 года занял 30 место в международном рейтинге высших учебных заведений. В нём приняли участие свыше 2 тыс. университетов из разных стран. Из них 187 были из России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани начата реорганизация сразу семи медучреждений, которые присоединят друг к другу для оптимизации управленческих функций. Ожидается сокращение персонала, а средства, которые власти планируют высвободить за счёт этого, направят на увеличение зарплат медработникам в рамках майских указов.

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В сентябре 2017 года в данной отрасли для выполнения президентских поручений был увеличен повышающий коэффициент, применяемый для расчёта базового оклада.

За восемь месяцев 2017 года в сфере здравоохранения и социальных услуг республики среднемесячная начисленная зарплата составила 24 688,2 рубля (21,3% от средней по республике). Согласно майских указов зарплата не должна быть ниже среднерегиональной. В Татарии идёт постепенное наращивание данного показателя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предстоящие три года в консолидированном бюджете республики запланировано постепенное уменьшение расходных обязательств на здравоохранение. В 2020 году оно составит 19,82 млрд рублей против 23,77 млрд рублей в 2017 году.

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