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Велосипедистку уволили за неприличный жест в сторону Трампа

Общество

Руководители сочли, что инцидент может негативно сказаться на делах компании

Вашингтон, 7 ноября 2017, 05:06 — REGNUM  Грубый жест, показанный кортежу президента США Дональда Трампа, стоил 50-летней местной жительнице рабочего места. Об этом сообщает The Huffington Post.

Ранее в социальных сетях и СМИ было опубликовано фото велосипедистки, которая показала средний палец обгоняющим ее автомобилям президентского кортежа. Снимок сделал фотограф Белого дома.

Некоторые пользователи одобрили поведение американки и назвали ее поступок героическим. Однако руководители Джули Бриксмэн сочли иначе.

Женщину пригласили на беседу с начальством и сообщили о том, что она нарушила политику компании в отношении соцсетей, разместив на своих страницах снимок с неприличным жестом, продемонстрированным кортежу главы государства.

Бриксмэн уволили. Отмечается, что фирма, где она работала, выполняла госзаказы. Руководители сочли, что инцидент может негативно сказаться на делах компании.

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