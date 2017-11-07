Велосипедистку уволили за неприличный жест в сторону Трампа

Вашингтон, , 05:06 — REGNUM Грубый жест, показанный кортежу президента США Дональда Трампа, стоил 50-летней местной жительнице рабочего места. Об этом сообщает The Huffington Post.

Ранее в социальных сетях и СМИ было опубликовано фото велосипедистки, которая показала средний палец обгоняющим ее автомобилям президентского кортежа. Снимок сделал фотограф Белого дома.

Некоторые пользователи одобрили поведение американки и назвали ее поступок героическим. Однако руководители Джули Бриксмэн сочли иначе.

Женщину пригласили на беседу с начальством и сообщили о том, что она нарушила политику компании в отношении соцсетей, разместив на своих страницах снимок с неприличным жестом, продемонстрированным кортежу главы государства.

Бриксмэн уволили. Отмечается, что фирма, где она работала, выполняла госзаказы. Руководители сочли, что инцидент может негативно сказаться на делах компании.