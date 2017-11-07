Сторонник ИГ* готовил в Москве теракт с грузовиком

Москва, , 04:30 — REGNUM Весной 2017 года в Подмосковье задержали сторонника террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который планировал теракт с помощью грузовика «КамАЗ». Об этом в интервью «Известиям», опубликованном 7 ноября, рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев.

По словам министра внутренних дел, уроженца Киргизии, занимавшегося вербовкой в террористическую организацию, задержали в Химках сотрудники полиции. Параллельно мужчина готовился к атаке, которую собирался совершить возле одной из станций Московского метро в северной части столицы.

В настоящее время злоумышленник помещен под арест, ведется следствие.

Министр отметил, что силовики прилагают все усилия и используют все средства для предотвращения атак, происходящих в последнее время в европейских странах — терактов с помощью ножа или автомобиля.

«Мы извлекаем уроки из произошедшего», — пояснил Колокольцев.

Говоря о всплеске так называемого телефонного терроризма, глава МВД пояснил, что раньше анонимные угрозы оставляли, в основном, хулиганы. Однако теперь злоумышленники преследуют иные цели — они хотят дезорганизовать работу учреждений, посеять в людях страх и чувство незащищенности.

Подавляющее большинство звонков о возможных взрывах поступает из-за рубежа, при этом задействованы компьютерные программы, пояснил Колокольцев. Он отметил, что оперативно-разыскные мероприятия уже дали определенные результаты, однако детали раскрывать преждевременно.