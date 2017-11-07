Рыбацкое судно затонуло близ порта Далянь на северо-востоке Китая

Далянь, Китай, , 02:54 — REGNUM Три человека пропали без вести после опрокидывания рыбацкой лодки на северо-востоке Китая, сообщает агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел в прибрежных водах порта Далянь провинции Ляонин 5 ноября. Поисково-спасательные службы получили обращения об инциденте около 22 часов по местному времени того же дня.

Десять рыбаков упали в воду, семерых спасли проходившие неподалеку лодки. Трое по-прежнему считаются пропавшими, отмечают спасатели.

Поисково-спасательный центр развернул операцию по поиску рыбаков. Для этого в море направлены специальные корабли, а в небо подняты вертолеты к месту крушения. Кроме того, задействованы силы находящихся поблизости рыбацких судов.

Напомним, что в середине октября в китайской провинции Чжэцзян перевернулась рыбацкая лодка с 10 рыбаками на борту после столкновения с грузовым судном, в результате чего без вести пропали шестеро рыбаков, четверых удалось в кратчайшие сроки извлечь из воды.

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