До нового аэропорта Пекина будут ходить скоростные транзитные поезда

Пекин, , 02:43 — REGNUM Работы над скоростной транзитной железнодорожной линии, связывающей юг Пекина со строящимся новейшим городским аэропортом начались 6 ноября, сообщает агентство «Синьхуа».

Новая линия длиной 41,36 км позволит поездам добираться до аэропорта со скоростью 160 км/ч, что является рекордным для внутригородских транзитных линий в Китае, сообщает агентство.

На линии следования будет расположено три станции. Пассжиры смогут регистрироваться на рейс непосредственно на станции отправления Цаоцяо, расположенной на Третьей кольцевой дороги города и добираться до терминала аэропорта всего за 19 минут.

Линия строится на условиях государственно-частного партнерства и будет открыта уже в 2019 году одновременно с запуском в эксплуатацию нового аэропорта, сообщают в государственной компании Beijing Urban Construction Group, принимающей участие в проекте.

Новый аэропорт Пекина строится в районе Дасин с целью облегчить нагрузку на Столичный международный аэропорт Пекина. К 2019 году столица Китая будет обладать двумя крупными аэропортами на севере и юге страны.

Новый аэропорт будет оборудован четырьмя взлетно-посадочными полосами и сможет обрабатывать 620 тыс. рейсов ежегодно уже к 2025 году. Общая пропускная способность нового хаба составит 100 млн пассажиров и 4 млн тонн грузов в год.

Напомним, что Китай к 2025 году намерен построить 136 новых аэропортов по всей стране.

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