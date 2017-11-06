В литовской колонии похитили сотни тысяч евро

Вильнюс, , 18:18 — REGNUM Администрация литовской колонии, Правенишского исправительного учреждения, с 2015 года до конца июня 2017 года, возможно, незаконно истратила 708 тыс. евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 ноября. Информация об этом передана прокурорам, сегодня на организованной в правительстве пресс-конференции утверждала заведующая отделом централизованного внутреннего аудита министерства юстиции Дорита Висальгене.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис уверял, что тщательно изучить систему исправительного учреждения было решено после того, как были найдены нарушения в Департаменте тюрем. По его словам, после аудитов выяснилось, что изъяны были системные.

«Факты трудно поддаются пониманию, не верится, что в наше время еще могут быть такие «смелые» работники администрации», — сказал Сквернялис.

Специалист министерства юстиции Раса Казенене уверяла, что Правенишское исправительное учреждение превратилось в неофициальное кредитное учреждение. Также подозревается, что в исправительном учреждении использовались осужденные.

«Два осужденных в магазине выполняли вспомогательные работы, но они в течение 4,5 лет не были оформлены и не получали зарплату», — утверждала Казенене.

По ее словам, исправительное учреждение стало «семейным подрядом». Здесь работали 14 лиц, связанных с заместителем главы исправительного учреждения. Подозревается, что Правенишское исправительное учреждение в месяц за вывоз неиспользованной еды платило по 30 тыс. евро. Подсчитывается, что количество отходов было такое, словно выбрасывалось 2/3 еды, приготовленной для осужденных.