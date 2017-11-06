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В Тбилиси скончался поэт Джансуг Чарквиани

Общество

Джансуг Чарквиани родился 30 сентября 1931 года в селе Сурмуши

Тбилиси, 6 ноября 2017, 17:45 — REGNUM  В Тбилиси на 87-м году жизни скончался известный грузинский поэт Джансуг Чарквиани. Об этом сообщает в понедельник, 6 ноября, Sputnik.

По данным агентства, в начале августа 2017 года Чарквиани перенёс инсульт, после этого поэт проходил лечение в одной из клиник столицы.

«На прошлой неделе семья Чарквиани сообщила, что он вышел из комы, — передает вещатель. — Чарквиани было 86 лет».

Точная причина смерти поэта не называется.

Джансуг Чарквиани родился 30 сентября 1931 года в селе Сурмуши Цагерского района. В 1953 г. он закончил факультет журналистики в Тбилисском университете, а в 1959 г. выпустил свою первую книгу стихов «Тишина одной ночи».

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