В Литве хотят декриминализовать лёгкие наркотики

Вильнюс, , 16:33 — REGNUM Литовский либерал Аушрине Армонайте сегодня, 6 ноября, представила законопроект, с помощью которого планируется декриминализовать хранение лёгких наркотиков в малых количествах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий вместе с главой адвокатской неправительственной организации и коалиции экспертов «Могу жить» Гирвидасом Дуоблисом, судьей Вильнюсского окружного суда Аудрюсом Цининасом и эстрадным исполнителем Вайдасом Баумилой в сейме Литвы сегодня обсудили способы, как установить пропорциональное правовое регулирование.

«Большинство прогрессивных стран признают, что политика, ориентированная на наказание, неэффективна, и с помощью наказаний нельзя достигнуть своих целей. Нет доказательств того, что строгие наказания стимулируют меньшее потребление непозволительных веществ. Ныне действующие в Литве наказания абсолютно непропорциональны. Человеку может грозить лишение свободы сроком до 8 лет только за то, что он поделился самокруткой с другом. Мы должны четко разделять случаи, когда это организованное распространение с целью получить личную выгоду, а когда это случайное потребление», — сказала на конференции либерал Армонайте.

Член сейма подчеркнула, что в первую очередь нужно отделить злонамеренных преступников от тех, кто сделал это один раз. Участники дискуссии согласились с тем, что решать проблему нужно не штрафами и запретами, а предлагая другие альтернативы: консультации, административные штрафы и лечение тем, кто страдает от зависимости.

Новый закон об Уголовном кодексе, в котором судьи лишаются возможности отложить исполнение наказания, вызывает беспокойство и у судей — в местах лишения свободы «не будут помещаться молодые люди», в обществе останутся только «надсмотрщики и осужденные», а будущее молодежи будет зависеть только от милости судей, утверждают инициаторы законопроекта.