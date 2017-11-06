Молдавия, христианство и диалог религий: Додон встретился с папой римским

Ватикан, , 16:12 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон встретился в Ватикане с главой Католической церкви папой римским Франциском. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон заявил на встрече, что конституция Молдавии гарантирует свободу совести и вероисповедания, а народ Молдавии привержен христианским ценностям.

«Христианство, являющееся религией большинства нашего народа, оказало определяющее влияние на нашу идентичность, моральные ценности нашего народа», — сказал президент.

Молдавия, по его словам, привержена идее развития межрелигиозного диалога, а сам Додон благодарен понтифику за миротворческую деятельность, продвижение справедливости и солидарности в мире, содействие диалогу между цивилизациями и религиями.

Отдельно Додон высказался о важности сотрудничества между Православной и Католической церквями, упомянув в этой связи Гаванскую встречу между римским папой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. «Выразил надежду на то, что возобновление прямого диалога между предстоятелями двух церквей укрепит дело мира и будет способствовать защите основополагающих христианских ценностей, и особенно защите христиан в регионах, где наблюдаются случаи их преследования и дискриминации», — сообщил молдавский президент по итогам встречи.

Он также упомянул «успешную деятельность Католической церкви в Молдавии». «Наряду с другими религиозными объединениями, Римско-Католическая церковь осуществляет плодотворную деятельность в социальной, гуманитарной, образовательной сферах, в поиске жертв торговли людьми», — подвел итог Игорь Додон.