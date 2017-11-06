Угроза революции и зелёная вода: Волгоград за неделю

Волгоград, , 15:57 — REGNUM Чем живёт Волгоград, как проводят выходные горожане, кто и как борется за тепло, и кто снова заговорил переименовании города — в обзоре ИА REGNUM

Единение народов и каравай мира

В Волгограде 4 ноября, как и по всей России, отметили День народного единства. Горожан и гостей города ждала большая праздничная программа. Основные торжества прошли у недавно открывшегося интерактивного музея «Россия. Моя история». К слову, посетить музей в этот день учащие и студенты смогли бесплатно.

Помимо интересного времяпрепровождения на интерактивных площадках — фотозоне «Дружный Волгоград», «Карта России «Передаю привет», инсталляции «Казачий быт», «Молодые аграрии», предлагали гостям праздника и вкусно покушать. Взрослых и детей на площадке русской кухни «Самовар» угощали блинами, разнообразной выпечкой, блюдами из мяса, горячим чаем. Смогли волгоградцы попробовать и солдатской кашей из полевой кухни.

Также в день народного единства были испечены 15 караваев, зерно для которых было собрано в 25 странах мира, а помолоть его помогли участники IV Международного форума общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке», прошедшем в ВолГУ. Один из караваев был символически вручен жителям города-героя Волгограда. Вручать его приехала представительная делегация — гости из десятка регионов России и идейный вдохновитель акции иловлинский фермер Андрей Прошаков.

«Сбор зерна для акции начался 100 дней назад. Нам прислали зерно более тысячи фермеров со всей России! А затем о нас услышали за рубежом, и мы получили зерно от земледельцев 25 стран, в том числе Беларуси, Армении, Израиля, Франции. Буквально сегодня утром нам передали очередную посылку — из Японии», — поделился Андрей Прошаков.

Акция «Каравай мира» сразу же обрела популярность. Выяснилось, что желающих поучаствовать в ней оказалось так много, что было принято решение продлить её до 2 февраля — празднования 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, а не завершать в день народного единства, как планировалось изначально. И настойчивее всех просили об этом фермеры из стран Прибалтики.

По словам Прошакова, присланного зерна оказалось так много, что в Иловлинском районе решили посеять настоящее «поле мира» площадью в 10 гектар. Зерно, собранное по всему миру, прорастёт на Волгоградской земле и даст урожай уже следующим летом.

Культурную часть программы в день народного единства в Волгограде взяли на себя творческие коллективы города, которые представили свои номера на специально установленной рядом с музеем сцене. Выступила для горожан и певица МакSим. Праздник завершился красочным фейерверком.

А на следующий день…

В Волгограде 5 ноября на улицах города полицейских было больше обычного. В соцсетях пользователи высказали уверенность, что это просто усиленные меры безопасности в праздничные дни, другие связали мобилизацию стражей порядка с обещанной революцией, которую движение «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеревалось устроить в областном центре. Однако расклеенные по городу листовки с призывами своего действия не возымели. К их заявлениям горожане отнеслись по большей части скептически, пишет информационное агентство «Волга-Каспий».

Совпадение или нет — но в этот же вечер оказались недоступны все официальные страницы областной администрации и профильных комитетов, отмечает издание.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области заметили, что связывать появление усиленных нарядов полиции с официально не согласованной акцией не стоит.

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Сюрпризы отопительного сезона

В Волгограде коммунальщики смогут быстрее обнаруживать утечки в тепловых сетях. Выявить неисправность трубопровода поможет необычная вода — не прозрачная, а зелёного цвета. Эксперимент по подкрашиванию теплоносителя стартовал в областном центре 2 ноября. При этом, как заверили в компании концессионера, краситель абсолютно безвреден и безопасен.

Однако если зеленоватая вода польётся из горячих кранов, это уже сигнал для звонка в диспетчерскую службу тепловых сетей либо в управляющую компанию. Это первый признак того, что в системе теплоснабжения есть протечка.

А пока в одних домах проверяют целостности теплообменников и системы горячего водоснабжения, некоторым волгоградцам приходилось только мечтать о теплых батареях. Ситуацию, которая сложилась в посёлке Металлург Краснооктябрьского района, пришлось разрешать через суд. Здесь без тепла с самого начала отопительного сезона оставались жильцы 24 домов. Как выяснилось, теплоноситель не поступал из-за перекрытой задвижки на трубопроводе от котельной завода «Красный Октябрь». Иск в суд к руководству предприятия с требованием обеспечить подачу теплоснабжения в многоквартирные дома, поданный городской администрацией и прокуратурой, служители Фемиды удовлетворили. И уже 2 ноября долгожданное тепло вернулось в дома жителей посёлка.

Справедливости ради

Спор о переименовании Волгограда, который периодически всплывает в публичном пространстве, снова вышел на федеральный уровень. Вопрос об этом был поднят в преддверии годовщины Октябрьской революции, последствия которой, по убеждению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, необходимо ликвидировать, передаёт V.1. Это касается, в том числе, названий российских городов, которым депутат Госдумы РФ призвал вернуть исторические названия.

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В списке оказался и Волгоград. Только если раньше Жириновский заявлял о необходимости переименовать Волгоград в Сталинград, чтобы таким образом отдать дань уважения миллионам русских солдат, погибшим в Сталинградской битве, то теперь политик предлагает вернуть городу имя Царицын.

«Ленина — в крематорий, Ульяновск — в Симбирск! Симбирск, а не Ульяновск, Вятка, а не Киров, Царицын, а не Волгоград!» — заявил Владимир Жириновский.