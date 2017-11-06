В Москве проходит образовательный форум «Готов к победам»

Москва, , 15:45 — REGNUM В Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве собрались лучшие представители движения «Волонтеры Победы» для участия в итоговом форуме движения 2017 года.

Накануне Президент РФ Владимир Путин направил приветствие в адрес участников форума.

«Отмечу, что участники этого авторитетного объединения заняты важной, востребованной временем работой — сохраняют память о Великой Отечественной войне, других героических страницах истории страны, поддерживают ветеранов, привлекают в свои ряды школьников и студентов, воспитывают у них чувство гордости за Родину, ратные подвиги и трудовые свершения наших отцов и дедов. Отрадно, что движение «Волонтёры Победы» становится всё многочисленнее и мощнее, расширяет горизонты деятельности. Знаю, что совсем скоро в ваш календарь войдут мероприятия, посвящённые современной России, её успехам и достижениям», — говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

Форум в Сокольниках проходит с 5 по 8 ноября. В его задачи входит подведение итогов работы организации, а также награждение лучших добровольцев. Главной тема форума — командообразование.

В рамках мероприятия с его участниками встречаются эксперты и гости — депутаты Госдумы, члены Общественной палаты РФ, Герои России, известные актеры, режиссеры, ученые и олимпийские чемпионы.

Среди почетных гостей форума — Герой Советского Союза, Герой России, космонавт Сергей Крикалев, ветеран Великой Отечественной войны Зоя Смирнова и паралимпийский чемпион Алексей Мошкин.

«Очень приятно сегодня быть здесь с вами. «Волонтеры Победы» — уникальная организация. Я помню, как Волонтерский корпус 70-летия Победы задумывался как проект. После празднования Дня Победы в 2015 году у этих 140 тысяч ребят желание работать не пропало, а только увеличилось. А сейчас вас уже более 175 тысяч. Более массовой волонтерской организации я не знаю. То, что вы делаете — это бесценно. Огромное вам за это спасибо. Впереди у вас еще много великих дел. Я уверен, что вы с этими задачами справитесь!», — отметил в своем выступлении перед собравшимися заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович.

Форум в Сокольниках завершит свою работу 8 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в России был сформирован Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Преемником корпуса стало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», которое на сегодняшний день является самой крупной добровольческой организацией в России.

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На сегодняшний день движение «Волонтеры Пебеды» насчитывает 85 региональных отделений, 400 муниципальных штабов, 103 общественных центра гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в образовательных организациях. Волонтеры Победы объединяют в своих рядах свыше 175 000 добровольцев по всей стране.

В 2016 году в мероприятия Движения было вовлечено более 250 000 человек в 85 субъектах РФ. Традиционно с участием Волонтеров Победы проходят главные мероприятия празднования Дня Победы.

В 2017 году более 55 000 добровольцев стали соорганизаторами Парадов Победы и шествия «Бессмертного полка» в городах России, из них — 2 500 в Москве.

Мероприятия и акции движения «Волонтеры Победы» проходят при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр».