Екатеринбургская телебашня: сносить медленно и безопасно — или побыстрее?

Екатеринбург, , 01:51 — REGNUM Предстоящий снос телевизионной башни в Екатеринбурге вызвал активную общественную дискуссию. На месте «самого высокого долгостроя» — 220-метровой телебашни — планируется возвести спортивную арену, сам же снос, который будет осуществлен к апрелю следующего года, чреват, по мнению экспертов, значительными последствиями. Ситуацию анализирует корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Башня находится в центре города возле реки Исеть, рядом расположены городской цирк, мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» и другие объекты, под землёй проходит линия метрополитена. Заведующий отделом геомеханики Института горного дела УрО РАН, доктор технических наук, действительный член Академии горных наук Анатолий Сашурин подчеркивает, что башня и русло реки Исеть находятся в зоне тектонических нарушений, а потому эффект от взрыва может быть непредсказуемым. Городской цирк, считает профессор гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии Уральского государственного горного университета Олег Грязнов, может и вовсе оказаться разрушен. Метод направленного взрыва считает небезопасным также член-корреспондент Российской инженерной академии, кандидат технических наук Сергей Шматков: в зону риска попадают и цирк, и деловой центр, и гостиница, и линия метро.

Проблема в том, что проведение работ по другому принципу, предполагающему постепенный демонтаж, требует времени. А руководство УГМК хочет завершить снос быстро — до начала чемпионата мира по футболу, то есть до лета 2018 года.

Есть ли другие варианты — или башня обречена? И каково мнение подрядчика, который будет производить взрывные работы? Читайте в статье: «Жертвы и разрушения»? Чем грозит снос бетонной телебашни в Екатеринбурге

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