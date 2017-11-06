В Уфе 4 ноября отличились украинцы и крестоходцы

Уфа, , 14:06 — REGNUM 4 ноября в Уфе по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в праздник Казанской иконы Божией Матери и в День народного единства состоялся городской крестный ход. В это же время в Государственном концертном зале (ГКЗ) «Башкорстостан» проходил официальный митинг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Крестный ход: добровольцы, коляски, самодельные иконы

Крестный ход с иконой Казанской Божией матери «Державный покров» начался у Покровского храма в 11:00. Покровский храм, старейшее их сохранившихся культовых зданий Уфы, не мог вместить всех желающих принять участие в православном шествии, многие уфимцы вынуждены были ждать на улице.

Состав колонны хода оказался довольно пёстрым: пожилые женщины с тростями, люди среднего и молодого возраста, дети, молодые мамы с колясками, православные добровольцы в зелёных жилетах, «Ночные волки», дети и взрослые из православных клубов, представители разных партий и движений, подчёркивающие, что их нужно воспринимать как частных лиц.

Кроме уфимцев со всех концов города к крестному ходу прибыли и жители других районов Башкирии. «Я по национальности татарин, приехал из Караидельского района, не могу назвать себя полностью православным, но что-то сказало мне, что сегодня я должен быть тут», — поделился один из участников хода.

Многие из крестоходцев держали в руках самые разные иконы, некоторые из них были вышиты или вырезаны их дерева их владельцами. Другой символики и атрибутики, а так же лозунгов, не предполагалось.

«Дорогие братья и сестры, нам впервые разрешили крестный ход в этот день, и пройти мы его должны достойно, без происшествий, чтобы разрешили и на следующий год», — увещевали священники.

Происшествий не случилось, и в этом есть заслуга добровольцев, обращающих внимание участников хода на проезжающий транспорт, лужи и прочие препятствия.

Религиозное шествие закончилось у кафедрального собора Рождества Богородицы, где состоялся благодарственный молебен. «Шли мы достаточно быстро, но не устали и даже немощные и недугующие смогли пройти его до конца», — обменивались впечатлениями участники.

По разным оценкам, в крестном ходе приняло участие от 500 до 800 человек. «Участников могло быть и больше, так как в это же время у ГКЗ состоялся митинг-концерт», — отметили некоторые общественники.

Официальное мероприятие: митинг отдельно, концерт отдельно

Митинг у ГКЗ «Багшкорстостан» начался так же в 11:00.

«Народу было много, акция закончилась быстро, сразу после выступления главы региона Рустэма Хамитова. После митинга действие перенеслось во внутрь ГКЗ, в тепло», — рассказали участники.

Также с обращением к жителям республики выступили депутат Государственной думы Ильдар Бикбаев, представители Собора русских и Всемирного курултая башкир. Внутри ГКЗ за внимание посетителей соревновались представители общественных организаций и национальных культурных центров. Экспозиции центров демонстрировали национальные костюмы, кухню, предметы быта. От дотошных наблюдателей не ускользнул момент, когда за домашнюю выпечку выдавались купленные в магазинах кулинарные изделия.

«Дамы в костюмах торопились снять ценники и выложить снедь в расписные тарелки. Но некоторые центры работали ярко, с отдачей. Больше всех запомнились украинцы. Они потчевали желающих горилкой и галушками, а так же пели свои песни. Как я понял, они живут в одном из сёл республики, на украинском уже говорят мало, всё больше на русском, считают себя одновременно и жителями Башкирии, и гражданами России, и украинцами», — поделился один из участников праздника.

К радости уфимцев и гостей города, концерт состоялся не на улице, а в зале.

Другое 4-е ноября

Отдельные граждане и движения проводили «свое 4-е ноября».

В Уфе в Соборе русских Башкирии прошло собрание родительской общественности. За чашкой чая обсуждались проблемы преподавания русского и башкирского языков, методы давления на родителей со стороны школьного руководства и отделов образования при районных администрациях.

Уфимские представители Национально-освободительного движения (НОД) провели автопробег по улицам Уфы, рассказывали юным посетителям Парка Победы о значении Дня народного единства для России.

Альтернативные акции в виде собрания граждан прошли в Кумертау и Стерлитамаке. В Стерлитамаке же штаб НОД города организовал автопробег, во время которого проводились дискуссии с горожанами.

«Активистов было относительно немного, но наши флаги увидел весь город, проезжающие на машинах сигналили, да и в целом люди быстро разбирались с ситуацией, благодарили и выражали поддержку», — рассказал ИА REGNUM житель Стерлитамака Денис Попов.

Ценители прекрасного нашли что-то интересное для себя в мероприятиях в рамках «Ночи искусств», последний спектакль которой закончился в 21:00.

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