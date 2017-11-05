В Новосибирске День народного единства плавно перешёл в «Ночь искусств»

Новосибирск, , 07:07 — REGNUM Для новосибирцев День народного единства плавно перетёк в «Ночь искусств». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, жители и гости столицы Сибири присоединились к участию во Всероссийской акции «Ночь искусств», которая в 2017 году была приурочена ко Дню народного единства.

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Различные программы прошли в ночь с 4 на 5 ноября на площадках музеев, театров, выставочных залов, библиотек и открытых пространств города Новосибирска.

Так, в Новосибирской областной юношеской библиотеке прошло более десятка мероприятий. Её посетители смогли ближе познакомиться с выставкой «Во славу земли Русской», принять участие в конкурсе на лучший комикс, послушать исполнителей клуба авторской песни «Лига свободных авторов», посмотреть фильм «Великие люди великой страны», посетить мастер-класс «Искусство мира» и побывать на театральной площадке «Чтобы было хорошо».

А гостей Новосибирского государственного художественного музея в этот вечер ждали помимо выставок, экскурсии и встречи с музыкантами и актёрами.

А с 21 до 23 часов по местному времени свою программу для новосибирцев и гостей города подготовили в Государственном концертном зале им. А.М. Каца, где работали различные площадки и интерактивные точки по всевозможным видам искусства: литература, танец, музыка, театр, кино, изобразительное искусство и декоративно-прикладное — всего два десятка интерактивных локаций.

«Ночь искусств» в филармонии началась с экскурсии. Её посетители смогли увидеть потаённые уголки Государственного концертного зала имени Арнольда Каца, которые обычно остаются закрытыми для слушателей.

Также участников ждали на квесте «Загадка Арнольда Каца». А для тех, кто предпочитает менее активное времяпрепровождение был открыт музей, посвященный создателю Новосибирского академического симфонического оркестра. О жизненном и творческом пути дирижёра Арнольда Каца посетителям рассказал директор музея Борис Назаров и даже продемонстрировал рояль, за которым играл великий музыкант.

Для увлечённых настольными играми и головоломками была подготовлена игра в «Мафию».

Также работали выставки и мастер-классы от сибирских художников, мастеров декоративно прикладного искусства, где можно было не только посмотреть на удивительный труд других, но и своими руками вырезать картину из дерева, создать работу в технике «тоновая пирография» или «ордынская роспись».

Поэтический батл, выставки народных костюмов, латиноамериканские ритмы и «бразильский зук», киносеансы черно-белых фильмов, инклюзивные творческие мастер-классы и многое другое ожидало тех, кто в этом году решил присоединиться к «Ночи искусств», которая в Новосибирске завершилась ближе к полуночи, потому что с 22.00 на большой сцене Государственного концертного зала имени Арнольда Каца началось выступление Кубанского казачьего хора. Правда, если на все остальные площадки вход был свободным, то на концерт хора попали только те счастливчики, которым достался пригласительный билет.