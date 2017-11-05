Финские дипломаты просят срочно отыскать Мэтта Деймона

Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Власти Финляндии разыскивают известного американского актера Мэтта Дэймона. Соответствующий призыв опубликован на странице финского посольства в США в соцсети Facebook.

«Финляндии срочно требуется ваша помощь: до нашего 100-го Дня независимости осталось чуть более месяца и нам нужно найти Мэтта Дэймона!» — говорится в сообщении.

Дипломаты надеются, что кто-нибудь из подписчиков поделится информацией о том, как можно связаться с актером. В посольстве собираются попросить Деймона, чей дед по материнской линии был финном, записать видеопоздравление для финских граждан.

В сообщении содержится призыв к читателям активно делиться записью, так как все люди каким-то образом связаны между собой, а значит рано или поздно найдется и тот, кто сможет помочь.

Ранее телеканал МТV3 сообщил о том, что прапрадед Деймона Нильс Паяри прибыл в США в начале ХХ века из финского города Кеми. Дед актера Джон Паяри появился на свет уже в Соединенных Штатах, позже он сменил фамилию на Пейдж.