День единства в Прикамье: «Бурановские бабушки» и национальные блюда

Пермь, , 22:30 — REGNUM В Пермском крае сегодня, 4 ноября, отмечали День народного единства. Главной площадкой региона стала площадь возле Пермского академического театра оперы и балета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На праздник собрались более 10 тысяч человек. На традиционном митинге-концерте традиционно выступили с речами первые лица города и края, представители общественных организаций. А после торжественной части начался большой концерт под названием «Россия объединяет».

Со своими концертными номерами перед жителями города и края выступили фольклорные и этнические коллективы. Задача выступавших была в том, чтобы представить национальность в своём жанре искусства, сообщает пресс-служба мэрии Перми. Изюминкой концерта стало выступление ансамбля «Шондибан» из города Кудымкара. Они выступили на русском и коми-пермяцком языках и играли на особых этнических инструментах.

Также 4 ноября в Перми прошёл фестиваль национальных культур. Главным его гостем стал знаменитый фольклорный коллектив «Бабушки из Бураново», также известный как «Бурановские бабушки». Напомним, что именнно этот коллектив из Удмуртии представлял Россию на конкурсе «Евровидение», который в 2012 году принял город Баку.

Кроме того, возле театра была дегустация национальных блюд. Здесь можно было отведать узбекский плов, русскую кашу, а в почти зимнюю погоду был актуален горячий чай с перепечами. На этой же площадке проходили презентации национально-культурных центров Перми. Здесь были размещены шатры национальных диаспор, и любой желающий имел возможность приобщиться к обычаям и культуре народов, населяющих Пермский край.

Отметим, всего 4 ноября в Пермском крае прошло более 50 мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. Они проводились как на открытых площадках, так и центрах досуга и дворцах культуры.