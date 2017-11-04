Золото ГТО и автомобили вручали на Дне народного единства в Новгороде

Великий Новгород, , 22:28 — REGNUM В День народного единства сегодня, 4 ноября, на площади Победы-Софийской в Великом Новгороде состоялось торжественное мероприятие. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, поздравляя новгородцев с праздником, отметил, что открытие Софийского собора для богослужений в 1991 году было знаковым моментом и признаком окончания разделения нашего народа. Он также заявил, что народное единство начинается с добрых дел.

«День народного единства — большой государственный праздник, но само народное единство начинается, конечно, с простых вещей — помощи ближнему, соседу, человеку, который оказался в беде. Давайте делать добрые дела!», — обратился к собравшимся глава региона.

Митрополит Новгородский и Старорусский Лев призвал горожан «вразумляться через историю, чтобы сохранить единство».

«Мы должны помнить, что его началом является семья. Именно через создание семьи мы сможем создавать и сильное мощное государство. Хочу всем пожелать в этот день, чтобы силами Богородицы, Господь благословлял нашу землю к свершению великих дел», — сказал Митрополит.

На мероприятии юным новгородцам, достигшим 14 лет, торжественно вручили паспорта. Кроме того, а отличникам ГТО — золотые значки. Их получили 10 новгородских учащихся, Всего к движению ГТО в Новгородской области присоединилось уже более 40 тысяч человек.

Кроме того, губернатор Андрей Никитин вручил трём жителям Новгородской области, пострадавшим на производстве и нуждающимся в обеспечении транспортным средством, ключи от новых специализированных автомобилей LADA Granta. Автомобили были приобретены за счёт фонда социального страхования. Всего в этом году выданы семь автомобилей.

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После окончания торжественной церемонии по традиции состоялось возложение корзины с цветами к памятнику «Тысячелетие России» — на нём есть фигуры Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которым в Смутное время удалось собрать народное ополчение для противостояния иноземным захватчикам.

Торжества к Дню народного единства продолжились мероприятиями «Ночи искусств», которая продлится до полуночи, а 5 ноября в Новгородской областной филармонии откроется второй областной фестиваль национальных культур «Территория дружбы».

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