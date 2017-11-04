Революция и метаморфозы: «Ночь искусств» в Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 22:36 — REGNUM Ростовская область приняла эстафету и продолжила всероссийскую акцию «Ночь искусств» на территории Донского края. Около 10 тыс. ценителей искусства стали посетителями и участниками театрализованных представлений, выставок, встреч с творческими людьми и мастер-классов, передаёт ИА REGNUM 4 ноября.

«Ночь искусств — в Ростовской области, традиционно, ночь творчества. В учреждениях культуры выступают музыканты, литераторы, художники, актеры. В год юбилея области музеи, театры, концертные залы подготовили увлекательные и интересные программы, в которых каждый житель Дона мог найти что-то интересное», — отметила заместитель министра культуры Ростовской области Лариса Дубинина.

Так, например, посетители областного музея изобразительных искусств в Ростове-на-Дону побывали на необычной экскурсии «В гостях у адвоката Аполлона Петрова».

«Герои театрализованного действа рассказали об истории самого здания, том времени, когда оно было построено, его жителях и гостях, которые разделяли печали и радости хозяев. Участники акции узнали о расположении комнат, работники хранилища подчеркнули особенности старинного особняка, который был возведён в стиле эклектики в конце 19 века по проекту архитектора Николая Дорошенко. Наша главная задача — оживить ушедшие годы», — подчеркнула заведующая сектором русского искусства научно-просветительского отдела музея Галина Дудниченко.

Гостей музейного хранилища встретили в музыкальной гостиной, где раньше проходили рисовальные вечера. Комната изначально была обита пурпурным шелком, лепнина на потолке была расписана цветом и полностью соответствовала паркету. По словам героев экскурсии, особого внимания заслуживают убранства комнат. К примеру, столовая выполнена в стиле барокко.

Кроме того, музейная программа насыщена и другими мероприятиями. Участников акции приветствовали на киномарафоне «Революция в искусстве», акции «Метаморфозы души в пространстве искусства», в проекте «Творческий «СтArt», на мастер-классах «Природа металла» и «Бумажный джаз», «Танцы народов Дона», концерте «От барокко до рока», мастер-классе по искусству проведения японской чайной церемонии. Интересную программу подготовили также Ростовский молодежный театр, областная филармония.

Все музеи Ростовской области включились в «творческую эстафету» и подготовили квест-игры для детей и взрослых, лекции, эксклюзивные экскурсии для посетителей.