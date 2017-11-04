Рыбный культ: в Новороссийске начали отмечать День хамсы

Краснодар, , 22:38 — REGNUM В Новороссийске 4 ноября 2017 года стартовал первый на Кубани фестиваль хамсы. Маленькая черноморская рыбка является одним из символов города. В самые трудные годы — в периоды Гражданской войны и Великой Отечественной — десятки тысяч людей благодаря хамсе спаслись от голода.

В первый день праздника на площади перед Морвокзалом открылась ярмарка. Гости фестиваля смогли приобрести не только различные поделки и одежду, но и отведать мясо медведя, оленину и другие деликатесы. Свежезасоленной хамсой с вареной картошкой и хлебом угощали бесплатно. Впрочем, и продажа рыбы шла бойко.

«По традиции, новороссийцы имеют возможность, приобретая хамсу на рынках города, получать самый свежий, самый малосольный продукт. Рыба, которая представлена сегодня на фестивале, выловлена нашими рыбаками в Анапе сегодня ночью. Ночью был сделан засол, и сегодня рано утром рыба была доставлена сюда, в Новороссийск», — рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Краснодарского края Юрий Атанов.

Мастер-классы по приготовлению шкары, традиционного блюда рыбаков из хамсы, дали лучшие шеф-повара города. Для гостей фестиваля открылись рыбацкая деревня, банный комплекс, ресторанный дворик, спортивные и творческие площадки. Согласно замыслам организаторов, празднование Дня хамсы в Новороссийске должно стать ежегодным.

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