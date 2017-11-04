Шаг в бессмертие: в Оренбурге открыли памятник Александру Прохоренко

Оренбург, , 18:46 — REGNUM В Оренбурге 4 ноября, в День народного единства, открыли памятник Герою России, старшему лейтенанту Александру Прохоренко. Монумент установлен на улице, также названной в честь Александра Прохоренко. Несмотря на ветер, снег, а потом дождь мероприятия собрало много народа. Люди пришли в новому памятнику с живыми цветами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг назвал открытие монумента знаковым событием не только для России, но и для всего мира.

«Сегодня в Оренбуржье — знаменательное историческое событие. Мы отдаём дань памяти и уважения нашему земляку Саше Прохоренко. Мы сделали всё, чтобы память о нём жила вечно, чтобы последующие поколения гордились нашим земляком. Я хотел бы высказать слова благодарности Наталье Леонидовне, Александру Васильевичу и всем родителям ребят, погибших в военных конфликтах. Оренбуржцы помнят и будут помнить то, что сделали наши ребята. И на примере их подвигов мы будем воспитывать молодёжь», — подчеркнул глава региона.

В торжественной церемонии открытия монумента приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор — председатель Правительства Оренбургской области Юрий Берг, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Михаил Барышев.

«Открытие этого памятника имеет огромное значение для всей страны. Александр Прохоренко, совершив подвиг, ушёл из жизни, но он продолжает оставаться в строю. И тысячи ребят в военных училищах, школах, военно-патриотических клубах узнают об этом подвиге. Они узнают о том, что простой российский мальчишка, который прожил короткую, но очень яркую жизнь, сумел сделать шаг в бессмертие. Сегодня мы видим, что у нас очень хорошая молодёжь, есть преемственность поколений и героических традиций. Молодые ребята, когда наступает момент истины, принимают единственно верное решение», — сказал Михаил Бабич.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич поблагодарил оренбуржцев:

«В этот торжественно-траурный день я бы хотел поблагодарить руководство округа и губернатора Оренбургской области за тот пример, который показало Оренбуржье всей стране и миру, — как должны увековечиваться Герои России. Этот памятник потряс меня своей монументальностью».

Отец Героя России Александр Васильевич Прохоренко поблагодарил всех оренбуржцев, которые помнят и чтят подвиг сына.

На торжественной церемонии в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» были приняты лучшие представители молодёжи города. У памятника Герою России Александру Прохоренко ученики города Оренбурга принесли клятву. Юнармейские значки ребятам вручили Михаил Бабич, Юрий Берг, Михаил Барышев, Франц Клинцевич и олимпийская чемпионка, начальник аппарата Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Елена Слесаренко.

«В этот День народного единства состоялся настоящий праздник патриотизма. Сегодня вы приняли участие в чествовании великого сына оренбургской земли — старшего лейтенанта Александра Прохоренко. Будьте достойны его светлой памяти. Пусть для вас он будет примером настоящей искренней любви к своей Родине, настоящим примером служения своей стране», — подчеркнул полковник Барышев.

Также в рамках церемонии открытия почётные гости высадили ели в сквере у памятника.

Напомним, что Александр Прохоренко родился 22 июня 1990 года в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области. В 2007 году с серебряной медалью окончил Городецкую среднюю общеобразовательную школу, поступил в Оренбургское высшее зенитное ракетное училище, вскоре переведён в Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации, которую окончил с отличием.

После окончания академии был распределён на должность передового авиационного наводчика в группу Сил специальных операций Российской Федерации. С января 2016 года принимал участие в российской военной операции в Сирии, выполнял задачу по наведению авиаударов на важнейшие объекты террористической организации, выдавая точные координаты расположения боевиков.

17 марта 2016 года Александр Прохоренко, находясь в тылу террористов запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), неделю корректировал огонь российских ВКС и, попав в окружение боевиков, вызвал огонь на себя, тем самым уничтожив противника и отдав свою жизнь ради мира.

Указом президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года старший лейтенант Прохоренко за мужество и героизм награждён Золотой Звездой «Герой России» посмертно.

Именем Александра Прохоренко названы улицы в Оренбурге, Грозном и в итальянском городе Вальи-Сотто, его бюст установлен в Смоленской военной академии войсковой ПВО, которую он закончил с отличием и в списках которой будет значиться вечно. На родине Александра, в селе Городки Тюльганского района, создан музей боевой славы. Имя героя присвоено Городецкой школе, в которой он учился. Память о нем увековечена на мемориальной доске на улице Александра Прохоренко. Еще одна памятная доска открыта в Президентском кадетском училище — где ранее располагалось высшее зенитно-ракетное училище, где Александр давал клятву на верность Родине.