День народного единства в Мордовии: молебен, шествие и митинг-концерт

Саранск, , 16:23 — REGNUM В Мордовии празднование Дня народного единства началось с Божественной литургии и благодарственного молебна в Свято-Феодоровском Кафедральном соборе Саранска. В этот день Русская православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Отсюда началось праздничное шествие к монументу «Навеки с Россией», сообщает ИА REGNUM.

В шествии приняли участие представители Общероссийского Народного фронта, политических партий, общественных организаций, духовенства, ветераны и молодежь. К монументу «Навеки с Россией» были возложены цветы от главы Мордовии, Государственного Собрания и правительства республики, от аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО, от администрации Саранска и городского совета депутатов, от Мордовской митрополии, от политических партий, общественных объединений и национально-культурных автономий.

Затем начался праздничный митинг, который собрал более 4 тыс. жителей и гостей Саранска. От имени главы Мордовии Владимира Волкова участников митинга поздравил председатель республиканского парламента Владимир Чибиркин.

«События 1612 года дали важный исторический урок. Государство принадлежит каждому его жителю. Это предмет общей заботы и ответственности. Русский, мордовский, татарский и десятки других народов объединились в общем желании освободить Родину. Этот народный подвиг заложил основу возрождения Отечества, становления великой мировой державы. И до Смутного времени, и после — было много событий, когда народ России объединялся и побеждал, вместе преодолевал тяготы и лишения. И всегда в основе было настоящее народное единство. Истинное единство, которое не зависит от происхождения, веры или национальности, — отметил Чибиркин. — Уверен, что каждому, кто пришел сегодня сюда, небезразлична судьба Мордовии. А значит, у всех нас есть общая задача — своим трудом и талантом менять нашу жизнь к лучшему».

После митинга состоялся праздничный концерт творческих коллективов Мордовии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в преддверии Дня народного единства образовательные учреждения Мордовии провели ряд историко-патриотических акций, посвященных празднику.

Так, студенческий совет Саранского электро-механического колледжа под руководством завуча по воспитательной работе провел флешмоб «Люди сильны друг другом». В педагогическом колледже в поселке Ичалки в течение недели проходил фотоконкурс «Я люблю свою страну». В последнюю учебную неделю первой четверти в Большеигнатовской средней школе проводились тематические классные часы. А 3 ноября в школе провели презентацию «Мы вместе, мы едины». Представители мордовских национальностей — мокша и эрьзя, а также русские и татары представили свою культуру, особенности, некоторые национальные традиции в форме концерта.

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