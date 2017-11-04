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Второй «Русский марш» проходит в Москве

Общество

«Русский марш» в Люблино не удался

Второй «Русский марш» проходит в Москве
Глеб Колесниченко — профессиональный фотограф
Русский марш

Москва, 4 ноября 2017, 15:45 — REGNUM  В Москве начался второй «Русский марш», которые двинулся от станции метро «Октябрьское поле». Об этом сегодня, 4 ноября, сообщают столичные СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Москвы согласовала два «Русских марша» на 4 ноября, когда Россия отмечает День народного единства.

Первый марш должен был состоятся на улице Перерва в районе Люблино. Мэрия согласовало массовое мероприятие на 10 тысяч человек, но пришли только 500 человек. Полиция запретила им проносить на марш некоторые флаги и баннеры, тогда часть организаторов призвала националистов разойтись и объявила марш несостоявшимся, однако около 250 человек решили все же пройти маршем по улице Перерва. Часть участников марша была задержана полицией.

Второй «Русский марш» начался возле станции метро «Октябрьское поле». В мероприятии по предварительным данным также участвуют около 500 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: «Русский марш» в столичном Люблино собрал всего 500 человек и раскололся

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