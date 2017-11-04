В Саратове митинг в честь День народного единства собрал 10 тыс. человек

Саратов, , 15:47 — REGNUM В Саратове на Театральной площади состоялся митинг, посвящённый Дню народного единства. Как сообщает ИА REGNUM, несмотря на дождь, на мероприятие пришли представители общественных и национальных объединений, коллективы муниципальных образований города, студенческая молодежь, представителей власти. В общей сложности там собралось 10 тыс. человек.

На сцене выступили художественные коллективы, исполнившие патриотичные песни. Студенты вузов организовали праздничный танцевальный флешмоб, выстроившись в дождевиках и с зонтами в цветах российского флага, знаменующий единение России.

«Нужно помнить свою историю, ведь если бы не было подвига 1612 года — не было бы и современной России. Сегодня на замечательное мероприятие в центре Саратова люди пришли целыми семьями, чтобы показать свое единение, и у всех отличное праздничное настроение. Поздравляю всех с Днем народного единства», — сказал на митинге губернатор Валерий Радаев.

В Парке Победы на Соколовой горе представители национально-культурных общественных организаций возложили цветы к вечному огню перед памятником «Журавли».

"Более 140 народов в Саратовской области живут единой дружной семьей. Одно поколение сменяет другое, но это братство только крепнет. Это — наше главное преимущество, мы сильны духовным богатством. Так и будем двигаться дальше: только вместе и только вперед», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 4 ноября намечен ряд праздничных мероприятий. В их числе народные гуляния на пешеходной зоне улицы Волжской. У ретро-трамвая «Семён» пройдет историческая реконструкция событий 1612 года. Учреждения культуры также подготовили обширную программу мероприятий к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая состоится в День народного единства.