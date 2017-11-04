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В Екатеринбурге День народного единства собрал тысячи человек

Общество

В городе прошли митинг-концерт и традиционный Крестный ход

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В Екатеринбурге День народного единства собрал тысячи человек
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На митинге ко Дню народного единства

Екатеринбург, 4 ноября 2017, 14:04 — REGNUM  В Екатеринбурге сегодня, 4 ноября, отметили День народного единства и День иконы Казанской божьей матери. К этим датам в городе были приурочены митинг-концерт на площади Труда с участием первых лиц Свердловской области и крестный ход.

Участники крестного хода прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови. После молебна около 6 тыс. человек тронулись в путь. По дороге они совершили две остановки для проведения молебнов.

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9митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл с участниками праздничного митинга-концерта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
9митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл с участниками праздничного митинга-концерта

Участники праздничного шествия прошли от киноконцертного театра «Космос» до площади Труда, где состоялся митинг-концерт. Мероприятие объединило тысячи человек. Участие в празднике приняли и первые лица города и области.

ИА REGNUM предлагает фоторепортаж о том, как проходит 4 ноября в Екатеринбурге.

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regnum author Алексей Колчин
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День народного единства

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