Народные депутаты Якутии и Москвы обсудили вопросы развития сотрудничества

Якутск, , 12:14 — REGNUM В рамках Дней Якутии в Москве 3 ноября 2017 года в парламенте столицы Российской Федерации состоялась встреча депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) с депутатами Московской городской Думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перед началом мероприятия для народных депутатов Якутии руководитель Аппарата парламента Юрий Дмитриев провел экскурсию по историческому зданию Московской городской Думы. Особый интерес гостей вызвали посещение парламентской библиотеки с богатым фондом литературы и экспозиции, посвященной истории московского парламентаризма.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков и Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников обсудили основные направления взаимодействия парламентов в рамках Соглашения о сотрудничестве законодательных органов власти Республики Саха (Якутия) и города Москвы, подписанного 6 декабря 2016 года.

В мероприятии, состоявшемся в Зале приема делегаций Московской городской Думы, приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Александр Корякин, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Федоров, народные депутаты республики Василий Власов, Петр Юмшанов, Михаил Ягнышев.

Депутатский корпус Московской городской Думы представили заместитель председателя комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева, председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев, заместитель председателя комиссии по науке и промышленности Александр Сметанов, заместитель председателя комиссии по безопасности Андрей Шибаев, депутат Надежда Перфилова, руководитель Аппарата Московской городской Думы Юрий Дмитриев.

Во вступительном слове спикер парламента Москвы Алексей Шапошников, приветствуя делегацию народных депутатов Якутии, обратил их внимание на историю создания городской Думы. Представительный орган местного самоуправления впервые был сформирован в 1786 году и в таком виде просуществовал до 1917 года. Далее 12 декабря 1993 года была образована Московская городская Дума первого созыва.

Алексей Шапошников ознакомил коллег с деятельностью парламента столицы, отметив, что Москва делится на 12 административных округов и на 146 муниципальных образований, из которых 125 муниципальных образований и 21 образований так называемой «новой Москвы», которая несколько лет назад была присоединена к столице.

Спикер городской Думы подробно рассказал о приоритетных направлениях развития Москвы и особенностях формирования бюджета, поделился планами развития транспортной инфраструктуры, благоустройства мегаполиса. В столице реализуется 14 городских программ, на них тратится 90% всего бюджета города. Москва ведет активную инвестиционную политику, на 1 руб. бюджетных инвестиций приходится 3 рубля частных инвестиций. В конце октября утверждены параметры столичного бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. В бюджете на трехлетний период предусмотрены средства на реализацию программы реновации жилищного фонда Москвы, которые позволяют гарантировать выполнение всех обязательств города перед москвичами, участвующими в программе. Свыше 50 процентов всех ассигнований приходится именно на социальную сферу. Будут значительно увеличены детские пособия, выплаты пенсионерам, планируется повышение зарплат работникам всех бюджетных сфер. На совершенствование системы образования ориентирована пятая часть столичного бюджета.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков поблагодарил спикера парламента Москвы Алексея Шапошникова за обстоятельный рассказ о работе Московской городской Думы и о стратегических направлениях развития столицы.

Спикер Ил Тумэн остановился на вопросах, связанных с региональными особенностями Якутии и требующих законодательного регулирования на федеральном уровне.

«На территории республики, занимающей одну пятую часть России, в 3,1 млн. кв. км расположено свыше 600 населенных пунктов и проживает менее 1 млн. человек. Такую огромную территорию, которая находится в зоне вечной мерзлоты, обеспечить инфраструктурой достаточно сложно. Но, несмотря на это, мы сохранили села с численностью жителей от 50 до 500 человек, которые составляют практически одну треть в общем числе населенных пунктов. На этих труднодоступных землях испокон веков проживают люди, которые пустили свои корни, освоили эти территории и занимаются традиционными видами деятельности», — сказал Александр Жирков и обратил внимание парламентариев на необходимость законодательного закрепления бюджетного кредитования «северного завоза» для обеспечения топливом, продовольственными товарами населения арктических районов страны.

Также Александр Жирков коснулся вопроса государственной поддержки развития малой авиации для обеспечения нужд населения в труднодоступных районах.

Спикер Ил Тумэн рассказал о том, что Якутия, учитывая опыт Москвы, в декабре 2016 года приняла Экологическую доктрину и парламентом республики разработан проект федерального закона о сохранении вечной мерзлоты.

Александр Жирков подчеркнул важность консолидации законодательных органов регионов для продвижения законодательных инициатив в Федеральном Собрании Российской Федерации.

Председатель Ил Тумэн пригласил депутатов парламента Москвы принять участие в мероприятиях, которые пройдут в декабре этого года в рамках Дней Республики Саха (Якутия) в столице Российской Федерации.

В ходе встречи депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Московской городской Думы обменялись опытом законотворческой деятельности, а также обсудили вопросы взаимодействия по продвижению законодательных инициатив и планы развития двух регионов.

В завершении встречи спикер Ил Тумэн Александр Жирков вручил Председателю Московской городской Думы Алексею Шапошникову Памятный знак Республики Саха (Якутия) «385 лет Якутия с Россией».

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков и Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников подвели итоги встречи народных депутатов Якутии и Москвы.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников отметил:

«Московскую городскую Думу и Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) связывает длительная история взаимоотношений. Протокол о сотрудничестве между нашими двумя парламентами был подписан в Москве 7 октября 1998 года. В 2016 году был подписан новый Протокол. Мы указали те моменты, которые интересны для нас с точки зрения обмена опытом, принятия общих законодательных инициатив, полезных для двух субъектов и Российской Федерации в целом».

Спикер парламента Москвы подчеркнул, что сегодня законодательные органы власти двух регионов нацелены на расширение сотрудничества, особенно в сфере продвижения законодательных инициатив на федеральный уровень.

«Надеюсь, что на следующей нашей встрече будет подписан договор о сотрудничестве между Молодёжным парламентом при Государственном Собрании Республики Саха (Якутия) и Молодежной палатой при Московской городской Думе. У нас появилась новая традиция, когда при заключении протоколов между парламентами молодежные палаты также подписывают подобные соглашения. Уверен, что это будет способствовать взаимодействию московской и якутской молодежи. Потом они, став депутатами, продолжат сотрудничество на благо наших регионов», — резюмировал Алексей Шапошников.

Председатель парламента Якутии Александр Жирков, подводя итоги встречи, сказал:

«Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) уделяет большое значение развитию межпарламентских связей. На сегодняшний момент заключено 12 соглашений о сотрудничестве с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации».

Спикер Ил Тумэна обратил внимание на то, что в рамках Дней Республики Саха (Якутия) в Москве в декабре запланировано подписание еще шести соглашений о сотрудничестве: с Государственным Советом Республики Татарстан, Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан, Законодательными Собраниями Красноярского, Краснодарского краев, Калининградской областной Думой и Законодательным Собранием Иркутской области.

Александр Жирков отметил, что особое значение для парламента Якутии имеет сотрудничество с Московской городской Думой.

«Законодатели Республики Саха (Якутия) с интересом следят за политическими дебатами, законотворческой деятельностью и передовыми инициативами московских депутатов», — сказал Председатель парламента Якутии.

«Каждый субъект Российской Федерации имеет свои особенности, которые должны находить свое отражение в федеральном законодательстве. Установление горизонтальных связей между парламентами обогащает регионы. Мы возлагаем большие надежды на совместную работу с другими субъектами Российской Федерации для продвижения законодательных инициатив, которые учитывают интересы регионов. Ил Тумэн намерен продолжить активное сотрудничество в рамках взаимодействия профильных комитетов и комиссий наших парламентов. Надеемся, что и наш опыт будет полезен для Москвы», — подчеркнул Александр Жирков.