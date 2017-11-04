«Единство в милосердии»: 4 ноября в Югре стало днём благотворительности

Ханты-Мансийск, , 12:07 — REGNUM День народного единства в экономической столице Югры, в Сургуте, ознаменовался шестым по счёту фестивалем национальных культур «Мы — единый народ!». В Ханты-Мансийске состоялся праздничный митинг-концерт «В единстве наша сила!», а в Нижневартовске ради торжеств на площади Нефтяников перекрыли улицы для движения автотранспорта. Но ключевым событием 4 ноября в ХМАО стала акция «Единство в милосердии», сообщает корреспондент ИА REGNUM .

«День народного единства — напонимание о том, что все мы, независимо от национальности, веры, социального положения, народ с общей исторической судьбой и общим будущим. А значит, все мы несем ответственность за судьбу нашей Родины», — задал тон празднику в своем выступлении глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Как свидетельство сплоченности людей и в радости, и в горе, в столице Югры проходит благотворительный концерт «Единство в милосердии», подготовленный воспитанниками Центра для одарённых детей Севера, средства от которого будут перечислены на нужды детей с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость билета на концерт — 300 рублей. В рамках мероприятия также проходит выставка-продажа картин.

Организатор благотворительного проекта, заместитель председателя общественной организации армянской культуры «Арарат» в Ханты-Мансийске, Владимир Галаян отметил, что День народного единства лучше отметить искренней любовью и помощью ближнему.

«В День народного единства мы решили выразить свою любовь к Родине через милосердие. Дети с ограниченными возможностями здоровья и их семьи нуждаются в поддержке. Именно с этой целью и была организована благотворительная акция. Все деньги, вырученные с продажи билетов на концерт и картин, будут использованы для лечения детей», — пояснил Владимир Галаян смысл и цели акции «Единство в милосердии» .

В Сургуте 4 ноября развернулся традиционный фестиваль национальных культур «Мы — единый народ!». Помимо подворий и калейдоскопа яств кухонь народов России, нынешний фестиваль включил демонстрацию национальных игр, дизайнерскую одежду по этномотивам и фолк-рок в исполнении музыкальных групп Сургута.

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