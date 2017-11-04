На тиражирование успешных проектов НКО могут выделяться гранты

Москва, , 11:17 — REGNUM Финансирование программы грантов президента РФ для некоммерческих организаций (НКО) в 2018 году будет рассчитываться, исходя из результатов этого года. Об этом 3 ноября сообщил первого заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко в ходе встречи с лидерами НКО на форуме «Сообщество» в Москве.

«Вот 24 ноября будут официально объявлены итоги второго конкурса, и станет понятно, сколько денег нам реально потребовалось, — передает слова Кириенко Агентство социальной информации. — Сейчас планируется выделить на 2018-й 4,5 млрд рублей, но поправить сумму мы всегда успеем».

Отвечая на вопрос о возможности проведения конкурсов на софинансирование региональных и местных программ НКО в субъектах федерации через систему предоставления грантов, первый замглавы президентской администрации напомнил, что «в Минэкономразвития такая программа была до 2016 года, руководил ею как раз Илья Чукалин, теперь возглавляющий Фонд президентских грантов. Эту программу закрыли, решив поменять логику финансирования — давать средства не на программы, а на проекты, которые, помимо президента, кто-то еще должен быть готов поддержать». «Возможно, — полагает он, — имеет смысл поощрять другим способом маленькие локальные проекты, которые нет смысла тащить на федеральный конкурс. После окончания второго конкурса мы договорились собраться с экспертами и обсудить, что можно поменять и улучшить на следующий год». «Мне кажется вполне реалистичной идея создать внутри конкурса отдельную номинацию для локальных инициатив», — заявил Кириенко.

«Для оператора конкурсов президентских грантов, — рассказал первый заместитель главы президентской администрации, — выделен отдельный бюджет на дальнейшую работу с успешными грантовыми проектами — на то, чтобы их собрать, посмотреть, как будут реализовываться, и проводить по территории округов программы обучения других НКО на примерах лучших практик».