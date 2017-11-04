Тюмень в День народного единства: квесты, фестивали, фотоакция #мыедины

Тюмень, , 11:21 — REGNUM В Тюменской области День народного единства отмечают на 30 площадках. Активно работают фотозоны с трансляцией контента в интернет, торговые павильоны предлагают символику праздника и тюменские сувениры. Основные мероприятия развернулись в Тюмени.

В Тюмени сегодня солнечно и прохладно. Массовое действо пройдет на площадке перед недавно открывшимся историческим парком «Россия — моя история». С 12:00 (10:00 мск) стартовал фестиваль «Наша география», программа которого состоит из квестов, головоломок, викторин, флешмобов на тему государственно-административного устройства страны, истории региона, его городов и районов. На Цветном бульваре выступят национальные ансамбли, состоится дефиле в народных костюмах, можно будет поучаствовать в многочисленных конкурсах. В ресторанах и кафе Тюмени состоится фестиваль национальной кухни.

«Мы, жители Тюменской области, — люди разных профессий, национальностей, религиозных убеждений, возрастов — вместе трудимся и заботимся о благополучии и процветании региона, бережно сохраняем традиции, богатое культурное и духовное наследие. Такая общность и преемственность служат прочным фундаментом для уверенного развития и движения вперед. Каждый из нас плодотворным трудом преображает жизнь. Объединяя усилия, мы создаем будущее великой страны», — заявил в приветственном слове 4 ноября губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Тюменцы активизировались у фотозон и подписывают свои снимки хэштегами #мыедины, #моястрана. Одним из первых принял участие в акции председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгали Ибраев. Отметим, что в регионе проживают представители 150 национальностей.

Детский фестиваль тени и света ждет юных зрителей и их родителей в МТЦ «Космос», где выступят театральные коллективы из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.

Вечером жители региона присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств». Фестиваль творчества объединит 40 площадок только в Тюмени. В частности, Тюменский театр кукол приглашает всех с 17:00 (15:00 мск) в «Город мастеров», где зрители смогут увидеть, как создаются театральные декорации, научиться управлять куклой, попробовать свои силы в роли начинающих поэтов.

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