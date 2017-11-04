В Тобольске возродили «наказанный» колокол Смутного времени

Тобольск, Тюменская область, , 11:20 — REGNUM В тюменском Тобольске 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, после литургии на Софийском дворе Тобольского кремля митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий освятил бронзовую копию Угличского ссыльного колокола, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Копия была изготовлена на средства благотворителей по сохранившемуся макету. Его вес идентичен оригиналу — 316 килограмм.

Напомним историю колокола. В 1591 году в Угличе был убит последний из Рюриковичей — царевич Дмитрий. И народ оповестили об этом звоном набатного колокола в Угличе, начались волнения. Вошедший на царский трон Борис Годунов затем казнил 200 жителей Углича, а 60 семей, и вместе с ними «провинившийся» колокол, отправил в ссылку в Тобольск. Еще до ссылки колокол сбросили с колокольни, отрубили ему «ухо», вырвали «язык» и принародно наказали на площади 12 дарами плетей. В Тобольске Угличский колокол находился до 1892 года, до тех пор, пока колокол не амнистировали. И лишь потом его вернули обратно в Углич.

Гибель цесаревича Дмитрия повлекла за собой череду самозванцев Лжедмитриев, которые ввергли Россию в Смутное время. К концу 1611 года Московское государство выглядело полностью разрушенным. Поляки захватили Смоленск и Москву, а Новгород — шведы. Жители России восстали под руководством лидеров народного ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского и изгнали интервентов из России. В честь сплочения народного в борьбе с польскими захватчиками в России возрожден День народного единства, который отмечается 4 ноября.

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