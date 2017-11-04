В Петербурге открылся «дырявый» планетарий-рекордсмен

Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM В Петербурге открыли новый планетарий, не сведя купол до конца, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В ближайшее время авторы проекта обещают всё исправить.

4 ноября в северной столице «Планетарий №1» в газгольдере на набережной Обводного канала, 74Ц, примет первых посетителей. Накануне состоялась церемония открытия нового объекта в «сером поясе» Петербурга с участием губернатора Георгия Полтавченко, но градоначальник и приглашенные увидели недостроенный купол. По словам организаторов, такова была задумка — первым посетителям и журналистам хотели показать купол газгольдера 1884 года, вдохновивший на создание проекта.

Дверные проемы планетария и единственная рамка металлодетектора на входе явно были не готовы к массовому наплыву посетителей, образовалась давка, в очереди пришлось стоять около получаса. В итоге, открытие задержалось, и программу также сократили в два раза.

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Внутри посетителей встретили скрипачи, арфисты и оперные дивы, исполнявшие произведения от классики вроде «Кармен» Бизе до мягкого рока, но качество звука зависело от точки нахождения — в центре оглушал динамик, у границ купола же резонанс мешал разобрать слова, если их вообще было слышно. Ситуация усугубилась, когда собравшихся поприветствовал Георгий Полтавченко, о содержании выступления которого можно было только догадываться.

Представитель инвестора, генеральный директор компании «АРТ-Технологии» Евгений Гудов, даже охрип от усилий, но пояснил, что качество звука улучшится.

«Опера очень хорошо слышна, а с речью немножко сложновато. Мы выстраивали два комплекта акустики — один под речь, другой под музыку. Со звуком нормально все будет, просто знаю, потому что мы в газгольдере давно работаем. Цилиндрические здания создают определенные проблемы для звука», — пояснил Гудов.

Стоит признать, что аудио в тех фильмах, что показали гостям, было достаточно качественным. В планетарии продемонстрировали сюжет о Петербурге и истории самого газгольдера, создании планетария, затем — об основных вехах в истории космонавтики, соперничестве СССР и США на этом поприще, а также о корабле «Буран», модель которого также была выставлена в одной из ниш.

Впрочем, было заметно, что даже для первого сюжета не хватает проекторов, в результате чего гигантский Петр I оказался «обезглавлен», а фильм о «Буране» вообще был, по сути, обычным плоскостным изображением.

Евгений Гудов утверждает, что купол удастся закрыть в ближайшие дни, после чего все проекторы будут работать на полную мощность. Переливающаяся проекционная сфера установлена посреди зала, в ней находятся порядка 40 проекторов, она поддерживает разрешение до 16 тысяч пикселей.

«Сейчас у нас включен режим видеозахвата, когда можно в планетарии демонстрировать плоские фильмы, обычные. Над головой вы видите технический шов. Купол сведен. Панелями мы его закроем немножко позже», — объяснил Евгений Гудов.

Все строительные работы заняли порядка двух месяцев. Первую половину срока утепляли пол, вторую — монтировали купол. Все «швы» изображений пропадут, как только он будет сведен, утверждает Гудов.

Предполагается, что к январю в газгольдере сделают наклонный пол, типичный для планетариев, и это также поможет исправить проблемы с акустикой. Гости будут лежать на пуфиках по всему залу.

В конце января также откроют лабораторию с участием некой «крупной высокотехнологичной компании», имя которой пока держится в тайне. В мае ожидается открытие обсерватории и лекториев — один на улице, еще несколько — в соседнем четырехэтажном здании. Комплекс целиком заработает к 1 сентября 2018 года.

Так как билеты начали продавать с 4 ноября, то работы будут вестись по ночам, кроме того, запланированы несколько технологических перерывов в ноябре и декабре, так что желающим попасть внутрь газгольдера следует следить за расписанием на сайте.

Помимо модели «Бурана» внутри появятся и другие экспонаты, в планах — представить всю линейку космических ракет. Интерактивные экраны позволяют больше узнать о космосе, а шурфы в полу переоборудовали в окна: из них, словно из ракеты, пролетающей по орбите, видно земной шар, что дает почувствовать себя космическим туристом.

Планетарий уже готов продемонстрировать зрителям программу на 1,5 часа, но ожидается пополнение.

«Мы столкнулись с тем, что нужно делать контент, решили сделать свою студию. Порядка 14 дизайнеров у нас сейчас работают, будем презентовать каждый год новое видео для планетариев, которое можно будет запускать по всей России. Также у нас закуплены несколько детских фильмов, которые будем транслировать в первой половине дня. Но мы считаем, что всем должно быть интересно в планетарии, и молодежи, и взрослым. Поэтому контент будет разноплановый», — пояснил Гудов.

Диаметр купола звездного зала составляет 37 метров, что опережает ближайшего конкурента из Японии на 2 метра. Ранее компания заявляла об амбициях попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Весь проект включает в себя три здания Газового завода на площади в 5 тыс. кв. метров. В самом газгольдере помимо планетария разместится выставочная галерея на высоте 6 метров, смотровая площадка под куполом, демонстрационные залы и зона технологий виртуальной реальности. Второе здание отведено под научные лаборатории, которые будут бесплатны для посещения и устроены по принципу «науки за стеклом».

Напомним, фирма «АРТ-Технологии» известна созданием выставок «Ван Гог. Ожившие полотна» и «Айвазовский. Ожившие полотна». Поэтому неудивительно, что третье здание отвели под музей, где будут проходить выставки «Оживших полотен», и кафе. Его планируют открыть в начале 2019 года. Предполагается, что планетарий будут посещать от 500 тыс. до 1 млн человек в год.

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