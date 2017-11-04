В День народного единства свердловские школьники вступили в Юнармию и РДШ

Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM В Екатеринбурге состоялось проведение итогового тематического классного часа на базе мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история». В мероприятии приняли участие более пятидесяти школьников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В музее истории порядка 25 воспитанников школ и лицеев торжественно вступили в ряды Юнармии, и ещё около 25 учащихся вступили в «Российское движение школьников» (РДШ). Школьники произнесли торжественную клятву и получили знаки отличия. Юнармейцы получили знамя, а участникам РДШ были повязаны галстуки.

На торжественной церемонии присутствовали заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель командующего ЦВО Николай Данилов и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Игорь Мороков.

После торжественной церемонии школьники отправились на экскурсию по историческому парку в ходе которой сотрудники музея представили им мультимедийную экспозицию.

Напомним, что всероссийское военно-патриотическое общественное движение Юнармия и общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация РШД были созданы 29 октября 2015 года в целях совершенствования государственной политики в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» в Екатеринбурге был открыт 3 сентября 2017 года. Музейная экспозиция разбита на четыре части. Первые две части посвящены временам правления царских династий Рюриковичей и Романовых. Другие две — советскому периоду истории (Советская республика и СССР) нашей родины и истории современной России до конца XX века.