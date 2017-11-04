«День борьбы с коррупцией» — курганцы о Дне народного единства

Курган, , 08:28 — REGNUM Курганцы День народного единства в 2017 году отмечают скромно. По региону запланированы концерты ведущих творческих коллективов, в библиотеках пройдут лекции на тему праздника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

День народного единства в Курганской области отмечается в этом году весьма скромно. В столице Зауралья, в Кургане, в 11:00 (9:00 мск) начнется торжественный концерт «Согласие! Единство! Вера!» в Центральном парке культуры и отдыха. В Шадринске предлагается землякам в качестве развлечения концертная программа «Россия — родина моя».

Для большинства курганцев современный праздник, учрежденный в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, — очередные выходные дни. Отметить с размахом День народного единства Зауралью не позволяет на этот раз затруднительное финансовое положение и программа оздоровления экономики.

«Люди пока не понимают суть этого праздника и воспринимают его как некий компромисс, альтернативу празднования ранее устоявшегося 7 ноября — дня Великой Октябрьской социалистической революции. На самом деле 4 ноября — это самый что ни на есть революционный праздник. Это День борьбы с коррупцией», — заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по вопросам экологии и мусоропереработке, директор курганского предприятия «ЭКО Технопарк» Сергей Завьялов.

И отсылает в глубь веков и к причинам, почему польским захватчикам удалось в далеком 1612 году добраться до Москвы.

«Давайте вспомним, кто позволил польским захватчикам добраться до стен Кремля. Продажные бояре, которые и стали «пятой колонной». Но народ сплотился, восстал и, вопреки действиям мздоимцев из государственной верхушки, отстоял страну и разгромил интервентов. Махинации, взятки, обогащение в ущерб государству не остались в средневековье. В России коррупция периодически рацветает и поднимает голову. Потом с ней отчаянно борются. И так по спирали. Критическая масса за 25 лет накопилась в стране и в наши дни вылилась в широкомасштабную борьбу с коррупцией. В регионах развернулась кампания по выявлению и наказанию казнокрадов. Осталось только взять Москву», — поделился своим восприятием праздника Сергей Завьялов.

Отметим, 4 ноября также отмечают праздник чудотворной Казанской иконы Божией Матери, которую вместо флага несли с собой в походе на Москву воины войска Пожарского и Минина. После победы над польскими интервентами князь Дмитрий Пожарский построил на Красной площади Казанский собор.

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