В День народного единства в Хабаровске танцует «Лезгинка»

Хабаровск, , 07:44 — REGNUM В День народного единства в Хабаровске проходит краевой фольклорно-этнографиский фестиваль, посвященный обычаям и традициям народов России. В рамках фестиваля на Комсомольской площади выступает известный дагестанский хореографический коллектив «Лезгинка», передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Лезгинка» — один из лучших хореографических коллективов России. В его репертуаре более 100 танцев. На суд зрителей Хабаровска артисты представят три — «Нежность», «Барабаны» и «Анцух».

«Лезгинка» — победитель 48 фестивалей фольклорного танца. Основатель ансамбля — народный заслуженный деятель искусства России артист СССР Танхо Израилов. Сейчас коллективом руководит заслуженный деятель искусств России Джамбулат Магомедов.

В программе фестиваля — выставки декоративно-прикладного искусства народов, проживающих в Хабаровском крае, национальные кухни и национальные виды спорта.

Сразу после фестиваля на набережной хабаровчане будут водить «Хоровод Дружбы» — в знак единения в хороводе пройдут представители различных национальностей, общественных объединений региона.

Сегодня вечером в краевом музее имени Гродекова пройдет литературное кафе и клуб Read me — фрагменты исторических произведений прочтут известные хабаровские журналисты и телеведущие.

Хабаровчан ждет также проект Мультиведение — молодые художники вместе с посетителями будут создавать мультфильмы в технике стоп-моушен, с помощью которой создаются клипы и даже полнометражные фильмы.

Пройдет в дальневосточной столице сегодня и выставка «Казаки в Париже», посетители которой смогут познакомиться с казачьей культурой.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России празднуют День народного единства. Праздник приурочен к окончанию Смутного времени на Руси: в 1612 году ополченцы под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. В Южно-Сахалинске сегодня открылся исторический парк «Россия — моя история». Создание таких парков — федеральный проект, реализуемый в нескольких регионах страны.