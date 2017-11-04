В Москве стартовали Дни Якутии

Якутск, , 07:00 — REGNUM Программа Дней Якутии в Москве началась с церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ней принял участие глава Якутии Егор Борисов, члены Правительства РС (Я), народные депутаты республики, ветераны войны, тыла и труда, студенты, проживающие в столице якутяне, а также представители Правительства Москвы во главе с руководителем Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталием Сучковым.

«Дни Якутии в Москве традиционно начинаются с церемонии возложения цветов к святому для каждого из нас месту — к Могиле Неизвестного солдата. Мы отдаём дань уважения всем, кто отдал свои жизни за Победу в самой кровопролитной войне в истории человечества», — сказал Егор Борисов.

Также начало Дней Якутии в Москве было отмечено открытием на станции метро «Воробьевы горы» выставки якутского народно-прикладного искусства. Посетители смогут увидеть образцы костюмов народов Якутии, украшенные мехом соболя, оленя, лисы. Москвичи и гости столицы смогут увидеть их, побывав на Воробьевых горах, где выставка продлится до 17 декабря.

«Уверен, что многие заново откроют для себя Якутию, которая как алмаз, очень многогранна, богата не только недрами, но и своими талантливыми людьми», — отметил в своем Инстаграм Егор Борисов.

Глава республики напомнил также, что 4 ноября, в День народного единства, в Успенском соборе Кремля состоится Божественная Литургия в честь вхождения Якутии в состав Российского государства, которую проведёт Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По инициативе Егора Борисова часть литургии впервые в истории Успенского храма пройдёт на якутском языке.