Южно-Сахалинск, , 06:47 — REGNUM В День народного единства в Южно-Сахалинске открылся исторический парк «Россия — моя история». Площадь парка 7 тыс. кв. метров. В уникальном сооружении разместился единственный в регионе 12-метровый купольный кинотеатр, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Школьники Приамурья узнают о единстве народов России на открытых уроках

В историческом парке смонтировано 400 единиц мультимедийного оборудования — 20 интерактивных столов, 330 проекторов, 20 кинект систем. В 12-метровом купольном кинотеатре зрители смогут посмотреть исторические фильмы.

Исторический парк «Россия — моя история» — федеральный проект, реализуемый в нескольких регионах России. Сахалин стал одним из них. Открытие уникального сооружения приурочили ко Дню народного единства.

Ресурсы Исторического парка ориентированы на разные возрастные группы — от студентов историков и взрослых, которые были свидетелями тех или иных событий до школьников.

Единый для всех городов, в которых реализуется проект, план четырех экспозиций — «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к великой Победе» и «Россия — моя история 1945 — 2016» дополнен материалами региональной истории.

«Уникально то, что в парке в общий контент повествования умело вплетены сведения о том, как жила Сахалинская область в ту или иную эпоху. При желании можно узнать, что происходило здесь в эпоху Романовых или во времена Древней Руси», — рассказала директор областной научной библиотеки Валентина Малышева.

День народного единства в Южно-Сахалинске начался сегодня с праздничного шествия. Южно-сахалинцы в колонне с иконой Казанской Божьей Матери прошли от Воскресенского собора до исторического парка.

Рядом с парком, на площади, состоялся концерт «Россия. Родина. Единство!». На сцене выступили хореографические и вокальные коллективы разных народов, проживающих на Сахалине.

Также в программе праздника — различные интерактивные площадки, дегустация национальных блюд, квесты для жителей и гостей города. Работали полевые кухни и выездные кафе.

Накануне праздника, 3 ноября в Кафедральном соборе Рождества Христова прошел открытый урок об истории Дня народного единства. Урок провел священник отец Василий.

«Когда мы вместе — все препятствия преодолимы. Многовековая история России знает множество тому примеров. Только объединившись, прекратив усобицы, наши предки смогли освободить страну от татаро-монгольского ига, закончить Смутное время, разбить польских интервентов, войска Наполеона и, конечно, победить в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, поздравляя сахалинцев и курильчан с праздником.

Весь день сегодня в столице островного региона будут проходить концерты. В муниципалитетах в честь Дня народного единства организованы праздничные мероприятия и ярмарки выходного дня.

Читайте также: Школьники Чукотки рассказали о родном крае и культуре северных народов

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России празднуется День народного единства. Праздник приурочен к окончанию Смутного времени на Руси: в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.