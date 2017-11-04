Парламент Канады может отложить легализацию марихуаны

Оттава, , 05:42 — REGNUM Ряд сенаторов парламента Канады заявил о необходимости отложить сроки легализации марихуаны в стране, передает Reuters.

Правительство Канады намерено полностью легализовать марихуану к июлю 2018 года. Однако ряд сенаторов, в том числе оппозиционный политик Пьер-Хьюдж Боисвеню, считают такой срок слишком проблематичным.

«Я думаю, что это слишком рано, — считает Боисвеню. — (Полиция) сообщает нам, что они не будут готовы в июле следующего года».

Сенат будет рассматривать законопроект по легализации марихуаны, уже принятый Палатой общин, в декабре текущего года.

Напомним, в сентябре с критикой планов правительства Канады о легализации марихуаны выступили представители Ассоциации начальников полиции Канады, полиции провинции Онтарио и полицейской службы провинции Саскачеван.

Полицейские заявляют, что им потребуется гораздо больше времени для надлежащего обучения офицеров новым законам и вдвое больше офицеров для проведения придорожных тестов на употребление наркотики.

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