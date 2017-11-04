Правительство Греции осудило нападение нацистов на афганскую семью

Афины , , 03:18 — REGNUM Правительство Греции выступило с осуждением «фашистского нападения» на дом семьи афганских беженцев в Афинах, передает Associated Press.

Дом афганской семьи был забросан камнями ранним утром 3 ноября. Полиция подозревает, что произошедшее является делом рук греческих нацистов.

Сообщается, что афганская семья стала объектом повышенного внимания со стороны ультраправых после того как один из членов семьи, 11-летний мальчик, был выбран школой для несения греческого флага на параде.

Атаки нацистов в Греции не являются большой редкостью, как и судебные разбирательства против ультраправых.

Так, 2 ноября полиция Греции сообщила о задержании 25 членов ультраправой партии «Золотая заря», в том числе лидера партии, по делу о нападении на адвоката в Афинах.

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