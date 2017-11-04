Суббота, 4 Ноября 2017 года
03:31:30 МСК

Правительство Греции осудило нападение нацистов на афганскую семью

Общество

Дом афганской семьи был забросан камнями ранним утром 3 ноября

Афины , 4 ноября 2017, 03:18 — REGNUM  Правительство Греции выступило с осуждением «фашистского нападения» на дом семьи афганских беженцев в Афинах, передает Associated Press.

Дом афганской семьи был забросан камнями ранним утром 3 ноября. Полиция подозревает, что произошедшее является делом рук греческих нацистов.

Сообщается, что афганская семья стала объектом повышенного внимания со стороны ультраправых после того как один из членов семьи, 11-летний мальчик, был выбран школой для несения греческого флага на параде.

Атаки нацистов в Греции не являются большой редкостью, как и судебные разбирательства против ультраправых.

Так, 2 ноября полиция Греции сообщила о задержании 25 членов ультраправой партии «Золотая заря», в том числе лидера партии, по делу о нападении на адвоката в Афинах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Греции задержан лидер ультраправой партии «Золотая заря»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить