Донецк к 135-летию Якуба Коласа

Донецк, , 20:01 — REGNUM Практически за две недели до 135-летия со дня рождения Якуба Коласа и 100-летия Великой Октябрьской Революции, 22 октября 2017 года в Донецке министерством культуры ДНР совместно с обществом белорусов «Неман» был организован и проведен торжественный вечер памяти выдающегося советского поэта белорусского происхождения.

Коротко об этом событии. Мероприятие проходило в теплой дружественной атмосфере в Донецкой национальной библиотеке имени Надежды Крупской, а среди зрителей и участников были отмечены высокие чины Донецкой Народной Республики.

Следует также отметить, что на счету общества белорусов «Неман» уже не одно подобное мероприятие, нацеленное на дружбу народов Беларуси, России и Новороссии. Так, ранее были проведены торжественные мероприятия, посвященные памяти Владимира Мулявина, 500-летию белорусского книгопечатания, Дню единения народов Беларуси и России.

Между тем данная новость в рамках миротворческой и культурно-просветительской деятельности белорусских соотечественников в Донбассе вызвала бурную реакцию и негодование в среде белорусской «свядомой» оппозиции и националистов.

Белорусские «свядомиты» до сих пор не понимают, «каким боком» белорусский поэт Якуб Колас может быть востребован в ДНР. На этот вопрос лучше всего ответить сегодня — 3 ноября, в день 135-летия всенародно любимого поэта.

Раскрытие творчества Якуба Коласа пришлось на годы революции рабочего класса 1917 г, после этого Гражданской войны, затем воссоединения из-под польской оккупации Западной Белоруссии с БССР и единению белорусского народа 17 сентября 1939 года, а затем великого противостояния и победы в Великой Отечественной войне, возрождение в послевоенные годы.

Красной линией в данных событиях проходит противостояние Русского мира и Запада. Принято считать, в авангарде Русского мира выступил рабочий класс под предводительством Коммунистической партии, с опорой на народ и народных вождей против сначала буржуев, интегрированных западным капитализмом, затем белогвардейцев и белополяков, поддержанных западными странами, затем коллаборационистов, подпитываемых западными метрополиями, и в конце концов против человеконенавистничества, рожденного западной цивилизацией, с идеями расового превосходства над остальными, под предводительством европейских предводителей, объединивших под собой страны Европы и пошедших на нас войной.

Результатом данного противостояния для Русского мира стало обретение великой советской Державы и победы в Великих Войнах, а также развитие и прогресс во всех сферах цивилизационных проявлений. Для Белоруссии и белорусского народа, как органически, исторически, культурно и духовно неделимой части Русского мира — один путь, одна судьба, из одних истоков в эти и последующие годы.

Безусловно, всё это стало возможным благодаря народному стремлению, труду, крови и поту, стойкости народного духа. Всё это нашло выражение в творчестве Якуба Коласа. Таким образом, поэт подпитывал народный дух своим творчеством, а народ щедро отплатил всенародной любовью и признанием, и всё вместе привело к победе.

Возвращаясь в наше время, интересно провести параллель, после развала СССР и наступления смутного времени, годы независимости на Украине под управлением новоявленных буржуинов, на современном языке олигархов, интегрированных западным капитализмом, уже привели к коллапсу страны. Вместе с этим щедрое спонсирование западными метрополиями разного рода идей по сути нацистского превосходства над остальными нациями уже привело к гражданской войне на той же Украине. Всё яснее ощущается дух третьей мировой войны. Красная линия противостояния всё там же: с одной стороны Русский мир, с другой лицедейский Запад.

Таким образом, творчество белорусского поэта Якуба Коласа ложится на кальку современных событий в мире и особенно отчетливо в Донбассе. Хочется верить, что так же, как и в прошлом веке в Белоруссии, уже в наше время Новороссию ждет воссоединение из-под бандеровской оккупации с Западной Украиной и единение народа, а затем, если придётся, победы в Великих Войнах.

Схожесть событий настоящего и прошлого, вероятно, обусловлена спиралью времени. Из чего, достигнув победы в прошлом, разумно использовать опыт прошлого пути в настоящем. При этом совершенно точно можно констатировать, что победа в будущем в Донбассе зависит от всенародного стремления её добывать, трудом, кровью и потом и стойкости духа.

В завершение статьи, отрадно наблюдать подъем Русского мира по всей пространственной широте и из временных глубин, и в рамках этого процесса, особенно в 135-й день рождения Якуба Коласа, его востребованность в Донбассе, а также в России и тем более в Беларуси.

В дополнение к этому, ведь недаром совсем недавно, летом сего года, в России был спущен на воду головной патрульный корабль проекта 22 160 с именем белорусского писателя «Василий Быков». Хочется также ожидать нечто подобное, связанное и с именем Якуба Коласа, будь то спуск новой подводной лодки с его именем, улица в Донбассе или проспект в Минске, названные в его честь.

Ведь критерий у этих заделов может быть только один — послужить должно на века, подобно тому, как сквозь время служит правому делу творчество Якуба Коласа. С днём рождения, бессмертный поэт!