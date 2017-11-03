4 ноября в Чувашии отметят митингом и крестным ходом

Чебоксары, , 19:51 — REGNUM В районах и городах Чувашии проходят мероприятия в рамках Дня народного единства. Всего запланировано более 500 акций и событий — фольклорные праздники и концерты, мероприятия национальных диаспор, информационные часы, литературные вечера, познавательные викторины, развлекательные программы, показы документальных фильмов, молодежные программы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Главной площадкой празднования 4 ноября станут Чебоксары. На Красной площади состоится митинг-концерт «Мы едины», а в Доме дружбы народов пройдёт республиканский фестиваль национальных культур «Единая семья народов России», в рамках которого запланирована концертная программа, конкурсы и игры, выставка декоративно-прикладного искусства, народных промыслов. Мероприятия также пройдут во дворцах культуры, в парках, спортивных школах, образовательных учреждениях.

Как и в предыдущие годы, состоится Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери. Шествие начнётся от Введенского собора, пройдёт через городскую дамбу, по улицам Композиторов Воробьевых, Карла Маркса и завершится у храма Рождества Христова на площади Республики. По окончании состоится праздничный молебен.

4 ноября Чувашия также присоединится к культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Площадками для проведения мероприятий станут библиотеки, музеи, театры, дома культуры. По данным Минкультуры республики, всего заявлено 70 мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на празднование Дня народного единства вышли 11 тыс. чебоксарцев. В столице Чувашии тогда прошли митинг-концерт, фестиваль национальных культур и крестный ход. Напомним, в Чувашии проживают представители более 120 народов.

Напомним, праздник был утвержден в декабре 2004 года указом президента Владимира Путина, впервые его отметили 4 ноября 2005 года. День народного единства посвящен событиям 1612 года, когда российское ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выдворило из российской столицы польских интервентов. Эта дата ознаменовала окончание Смутного времени и приурочена к Дню Казанской иконы Божией Матери. Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (57%) не собираются праздновать ни День народного единства, ни День Октябрьской революции.