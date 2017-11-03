Благоустройство Оренбурга: «В городах надо подчёркивать историческую среду»

Оренбург, , 19:13 — REGNUM Понятие комфортной городской среды включает в себя не только благоустройство. Советник президента общероссийской общественной организации «Союза архитекторов России» Евгения Муринец в рамках международного форума, который прошёл в Оренбурге 2−3 ноября, подчеркнула, что с архитектурной точки зрения это более широкое понятие, включающее в себя и градостроительство, и ландшафты, и фасады зданий, и функционал этих зданий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре форума «Оренбуржье-сердце Евразии».

«Важно, чтобы благоустройство было адресным. У нас 1112 городов в России, в которых 75% от общей площади застройки — это советская архитектура, типовые микрорайоны и только 25% — это историческая среда, которую обязательно нужно подчеркивать. Оренбург — один из таких городов», — отметила Евгения Муринец.

Историческое прошлое города-крепости, спроектированного по примеру Санкт-Петербурга, вспомнил и начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бренёв. Он отметил, что из-за массовой типовой многоэтажной застройки потерял свою индивидуальность. Несмотря на то, что в Оренбурге сохранились различные образцы архитектурных стилей, сама структура города значительно поменялась.

Одной из возможностей решения этой проблемы стала масштабная реконструкция набережной Урала, реализующаяся в рамках приоритетного проекта. В планах на будущее восстановление главного кафедрального Собора с прилегающей территорией.

«Это пример реновации городских территорий. И по нашей задумке именно в этом русле пойдёт историческое обновление городской среды», — подчеркнул Бренёв.

Напомним, что 2−3 ноября в Оренбургской области прошёл международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии». В его рамках ведущие специалисты в области архитектуры, градостроительства, урбанистики, а также представители власти и бизнеса обсудили принципы благоустройства современного города, необходимость создания комфортных и удобных условий для проживания людей, развитие городской среды с учётом исторических особенностей, важность вовлечения жителей города в процесс принятия решений для достижения совместного результата и другие вопросы. Модератором дискуссии выступил известный столичный урбанист — руководитель Центра прикладной урбанистки Святослав Мурунов.

Участие в работе площадки принял глава регионального минстроя Александр Полухин. Он подчеркнул, что тема благоустройства городских пространств и создание комфортной среды проживания в них актуальна для большинства субъектов страны, в том числе и для Оренбургской области. В 2017 году регион принимает активное участие в реализации приоритетного проекта, направленного на формирование современной комфортной среды. Дворовые и общественные пространства преображаются в 13 муниципальных образованиях области, и со следующего года число участников федеральной программы планируется увеличить.

Особенностью проекта стал и принципиально новый подход — авторами идей будущего благоустройства выступают сами жители.

«Когда жители сами принимают участие в разработке удобных для жизни территорий, они потом бережно сохраняют эти территории, как сделанные собственным трудом. Важно дать понять горожанам, что выделенные средства не даются просто так, а зарабатываются идеями и огромным желанием изменить пространство вокруг себя к лучшему», — сказал Святослав Мурунов.

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