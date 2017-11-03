На Урале китайские фермеры уничтожают сельскохозяйственные угодья

Екатеринбург, , 18:45 — REGNUM В результате нарушений правил обращения с пестицидами и агрохимикатами был нанесен ущерб почвам в пяти районах Свердловской области на общую сумму 44,8 млн рублей, сообщили 3 ноября в пресс-службе Россельхознадзора.

Ведомство проверило сельхозпроизводителей на предмет применения при выращивании овощей пестицидов и агрохимии. Видеоотчет проверки приведен ниже. Проверка была инициирована информацией УФСБ по Свердловской области в отношении организаций, в которых работают китайские овощеводы.

В результате проверки были выявлены факты нарушения российского законодательства в области земельного надзора. В частности, китайские фермеры ввозили семена в Россию без документов, подтверждающих безопасность продукта, не проводили фитосанитарное обследование объектов, не проводили агротехнические мероприятия по удалению сорняка, засоряли землю отходами (полиэтиленовой пленкой), что требует значительных затрат на воспроизводство плодородия земли. Также в результате применения химикатов произошла порча земель.

Почвы загрязнены нитратным азотом с превышением допустимой концентрации в четыре раза. Остаточное количество пестицидов в некоторых случаях превышает норму в 256 раз.

По результатам проверки в органы прокуратуры направлены документы для принятия мер реагирования.

Китайские фермеры привлечены к административной ответственности на сумму 652 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы обращали внимание на незаконные действия китайских овощеводов в Челябинской области в 2013 и 2014 годах.

В сентябре 2013 года действующий на тот момент губернатор Челябинской области Михаил Юревич призвал усилить контроль за китайскими овощеводами с целью приведения их предпринимательской деятельности в цивилизованное русло.

Губернатор отметил, что большинство китайских овощеводов функционирует в полутеневом секторе и не платит налоги.

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17 октября 2013 года региональный министр сельского хозяйства заявил, что Челябинская область намерена отказаться от услуг китайских фермеров благодаря развитию «цивилизованного» тепличного производства.

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В феврале 2014 года по решению суда в Красноармейском районе Челябинской области должны были снести незаконно возведенные теплицы китайских агрономов, которые расположились на территории Шурнакульского заказника.

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